Prioritizar o bem-estar assumiu um significado totalmente novo, ao mesmo tempo que passamos mais tempo em casa. E como o autocuidado afeta todas as facetas das nossas vidas, não é algo que deva cair no esquecimento ou numa lista de tarefas pendentes.

Para ajudar os outros a não porem de lado as suas próprias necessidades de autocuidado, a modelo e empreendedora Ashley Graham vai apresentar “Loving Yourself in 2021”, uma conversa honesta sobre como podemos cuidar melhor de nós mesmos e abraçar práticas saudáveis.

Os participantes vão interagir numa conversa sobre auto afirmações, dicas e rotinas que podem ajudar-nos a manter uma atitude positiva e voltada para o futuro durante este período.

"Dar prioridade a si mesmo e à sua saúde é a dica número 1 no meu livro.Todos nós aprendemos, especialmente no último ano, o quão importante a saúde emocional e mental é para nosso bem-estar geral", afirma a modelo.

"O autocuidado sempre foi uma grande parte de quem eu sou e como ganho confiança, e é por isso que me associei à Airbnb para partilhar algumas das minhas experiências e dicas nesta área. Vou liderar uma conversa super íntima como parte das experiências online da plataforma de reservas para ajudar as pessoas a sentirem-se rejuvenescidas e prontas para amarem-se a si próprias, não importa o que o mundo nos dê ou espere de nós", conclui.

Ashley Graham créditos: Airbnb

Esta experiência online tem capacidade para receber até 10 participantes e tem um custo de 100 dólares (cerca de 80 euros) por pessoa ou família. Todos os lucros desta iniciativa irão para a Anti-Recidivism Coalition.

As reservas podem ser feitas na quarta-feira, 3 de fevereiro, às 14h00 e a experiência acontecerá na sexta-feira, 5 de fevereiro, das 23h00 às 23h45 (hora de Portugal), em inglês.