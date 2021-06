Évora Hotel lança oferta especial para os feriados do final de junho

O pacote “Feriados de Junho” contempla alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço incluído e um jantar para o casal no restaurante regional do Évora Hotel. Para os momentos de diversão, esta oferta inclui a entrada no Driving Range do hotel para a prática de golfe em família, assim como a oferta da entrada de uma criança por cada adulto pagante no Monte Selvagem, uma reserva natural onde é possível observar mais de três centenas de animais em habitat. O Évora Hotel sugere ainda a realização de caminhadas, através dos seus três circuitos ao ar livre de 520 m, 1320 m ou de 1970 m, percursos que podem ser percorridos a pé ou de bicicleta.

Os momentos de relaxamento não foram esquecidos e são proporcionados com a utilização das piscinas exteriores ou da piscina interior aquecida, bem como o uso da sauna e jacuzzi, a partir dos seis anos, mediante marcação e segundo as normas da Direção Geral da Saúde.

créditos: Évora Hotel

Em paralelo, o hotel propõe um leque de atividades lúdicas, desportivas e culturais, disponibilizadas por parceiros, tais como aprender a amassar e cozer pão, workshops de olaria, passeios de barco no Alqueva ou de balão de ar quente.

Este pacote pode ser adquirido entre uma a três noites, com os preços a oscilarem entre os 70,5 euros e 151,5 euros por pessoa, com oferta de cama extra para duas crianças até aos 15 anos e um suplemento de 12,50 euros por criança para refeições com bebidas.

O programa “Feriados em Junho” está disponível até ao final do mês. As reservas podem ser feitas aqui, através do telefone 266 748 800 ou pelo e-mail reservas@evorahotel.pt