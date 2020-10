A ideia de produzir candeeiros de papel foi posta em prática pelo casal Hugo Formiga e Teresa Almeida, os empreendedores nacionais que desenvolveram a marca OWL paperlamps, uma das finalistas dos Etsy Design Awards 2020 na categoria Paper & Party. O original candeeiro de papel para montar manualmente, em forma de baleia, produzido em território nacional, poderia ter-lhes rendido a distinção do júri e/ou um prémio atribuído pelos votos do público, no valor de 5.000 dólares, cerca de 4.250 euros.

Na categoria a que concorriam, Hugo Formiga e Teresa Almeida viram o eventual prémio escapar-lhes para a Kyri Design, empresa da designer e ilustradora Kyri Schafer, sediado em Londres, em Inglaterra, que apresentou marcadores de mesa personalizados com ilustrações. Drew Barrymore, atriz, realizadora, produtora, escritora, apresentadora de televisão e empresária norte-americana, fez parte do júri, juntamente com Dayna Isom Johnson, reputada analista de tendências que colabora com o site de e-commerce Etsy.

As joias feitas à mão pela norte-americana Dani Barbe conquistaram o prémio atribuído pelos internautas. Um aparador da marca canadiana AdrianMartinus também foi distinguido. As peças dos finalistas podem ser adquiridas na loja de comércio eletrónico, que vende os candeeiros da companhia desde a criação da empresa lisboeta, incluindo o que a OWL paperlamps tinha a concurso, que custa 45,90 euros. A primeira coleção da empresa portuguesa, que pode (re)ver de seguida, foi lançada em setembro de 2016.