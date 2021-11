A segunda edição da Serenity Week vai decorrer entre 22 e 30 de novembro, no Serenity SPA do Pine Cliffs Resort – a flagship da marca no Algarve – e no Sheraton Cascais Resort, na Quinta da Marinha.

A celebração alargada desta Black Friday no Serenity – The Art of Well Being vai oferecer 50% de desconto em todas as experiências de bem-estar disponíveis nos menus de SPA de ambos os resorts, bem como 25% de desconto em todos os produtos de beleza, de diferentes marcas premium, comercializados nos espaços.

No Pine Cliffs Resort, entre muitas outras opções, será possível experimentar um dos tratamentos pós confinamento, que permite reforçar o sistema imunitário e equilibrar corpo e mente para receber este inverno.

No Sheraton Cascais Resort estão disponíveis inúmeros tratamentos de rosto, corpo, bem como opções dedicadas exclusivamente ao bem-estar masculino.

Serenity SPA créditos: mikerijophoto.com

O Serenity – The Art of Well Being, marca de spa e bem-estar de luxo, tem vindo a consolidar a sua posição enquanto marca de referência internacional na área do turismo de saúde e bem-estar ao promover uma abordagem holística ao corpo e à mente, inspirada na cultura indígena com tradições de cura, experiências memoráveis em ambientes idílicos e programas que promovem o bem-estar no sentido mais amplo.

Encontra-se atualmente no Pine Cliffs Resort e no Sheraton Cascais Resort, com previsão de crescimento para outros hotéis em Portugal.