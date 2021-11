A peça criada por Kruella D’Enfer é composta por 12 painéis de 77m² cada, formando um total de 1000 m² de arte dedicada a Guimarães.

São vários os elementos alusivos à Cidade Berço, entre eles o Castelo, o centro histórico, a estátua de D. Afonso Henriques, o ex-guarda-redes Neno e o Vitória de Guimarães FC, a tradição da Cantarinha dos Namorados, Gil Vicente, os espaços verdes da cidade, os Vimaranenses e, claro, a inconfundível torre laranja do Espaço Guimarães. Estas são apenas algumas das personalidades, símbolos e lugares retratados neste impactante mural, que conta a história da cidade.

Ao longo dos últimos anos, o centro tem intensificado as suas escolhas que impactam positivamente os seus visitantes e habitantes da cidade, colocando-os no centro das suas ações. Esta iniciativa é a mais recente forma do Espaço Guimarães apoiar a arte e os artistas nacionais, e celebrar a comunidade em que se insere.

Enquanto Guimarães serviu de inspiração, a interpretação ficou a cargo de Kruella D’Enfer, artista visual e ilustradora que se diferencia pelas pinceladas coloridas e contrastantes. Quer seja numa pequena tela ou em grandes murais, os seus desenhos sobressaem e ganham vinda, transportando quem os vê para o mundo encantado de Kruella.

A artista portuguesa tem um estilo muito próprio e uma identidade visual muito definida. A sua singularidade permitiu que as obras de cores vibrantes fossem expostas em vários pontos do globo. Desde 2010 que está presente em exposições coletivas, festivais de arte e exposições a solo, passando por Lisboa, Londres e Buenos Aires, entre outras cidades.

O Espaço Guimarães convida-o a conhecer esta obra de arte que exalta elementos históricos e atuais, característicos da cidade que deu origem a Portugal.