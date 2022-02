Este Carnaval, vista o seu melhor disfarce e leve toda a família a fazer um programa único

Visita à feira

Abrantes | feira | 23 fev. a 13 mar., 2.ª a 5.ª: 16h-23h. 6.ª, sáb., dom., fer.: 12h-00h | M/0

A Feira de S. Matias está de volta ao Aquapolis sul, depois de um ano de interregno. Este é o pontapé de saída no calendário das feiras tradicionais da região, oferecendo muito artesanato e convívio. Jogos eletrónicos, cestaria, loiças de barro, móveis e quinquilharia são apenas alguns dos artigos que marcam presença até 13 de março.

Espreitar o caleidoscópio

Lisboa | oficina | 26 fev.: 11h | dos 7 aos 12 anos

O Caleidoscópio foi inventado há dois séculos, brincando com o olhar de inúmeras gerações. Eis a estrela de uma oficina promovida pela Cinemateca Júnior. Os padrões coloridos do instrumento são conseguidos por uma complexa combinação de espelhos. Será que os mais novos conseguem mimicar este processo?

Magia no museu

Lisboa e Porto | atividades | 26 fev.: 15h | M/5

Lisboa e o Porto recebem um ateliê dinamizado pelo Museu da Farmácia. A atividade “Carnaval no Museu!” transforma os mais novos em magos e alquimistas, através de uma série de poções. Por aqui, aprendem-se as fórmulas que dão vida a criaturas pegajosas do pântano e fazem desaparecer um sumo mágico. Com um estalar de dedos, o inexplicável acontece.

Baloiçar de lua em lua

Gafanha da Nazaré | espetáculo | 27 fev.: 10h, 11h | M/0

A Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré declara que o Carnaval também pertence aos bebés. No espetáculo “Baloiçar por Quinto Palco”, conta-se a história de uma mãe, vestida de brilho de lua, que encontra outro coração para si. Até o astro se deixa embalar por brincadeiras de criança e por uma curiosa bebé que salta de lua em lua.

Quinto Palco / Divulgação

Baile de Carnaval

Lisboa | espetáculo | 27 fev., 1 mar.: 15h-19h | M/3

No Carnaval, todos os caminhos vão dar ao baile do LU.CA – Teatro Luís de Camões. A 27 de fevereiro e 1 de março, as cadeiras do teatro estão ausentes para dar lugar a uma grande pista de dança. Fernando Alvim é o DJ que protagoniza duas tardes de animação, que recuperam tradições dos antigos bailes nos teatros lisboetas.

Escanifo… quê?!

Lisboa | visita | 28 fev., 1 mar.: 10h, 11h, 15h e 16h | M/4

O espírito do Carnaval está bem vivo no Oceanário de Lisboa. Nos dias 28 de fevereiro e 1 de março, as famílias estão convidadas para uma visita guiada, repleta de espécies incríveis. A obra “Escanifoquê? de André Letria e Ricardo Henriques serve de mote ao evento, convertendo-se no melhor mapa de correntes e marés.

Oceanário / Divulgação

Em Andante Appassionato

Lisboa | visita encenada | 28 fev.: 15h | M/6

O Teatro Nacional de São Carlos leva a família na visita encenada “Em Andante Appassionato”, onde se desvendam os segredos da apresentação de uma ópera. Enquanto os mais pequenos podem explorar a sua criatividade, os adultos veem um edifício emblemático da cidade de Lisboa com outros olhos.

Revisitar a pequena sereia

Lisboa | espetáculo | 1 mar.: 15h | M/3

O Teatro Politeama festeja o Carnaval com um grande concurso de máscaras. Em parceria com os prémios do El Corte Inglés, o espetáculo “A Pequena Sereia – O Musical” encabeça o programa das festas. Este é um teatro imperdível para miúdos e graúdos, transformando o clássico do escritor Hans Christian Andersen num musical.