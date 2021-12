Os novos Craft Effects da CIN criam soluções criativas, inovadoras e de acordo com as atuais tendências de decoração. Estes novos produtos permitem dar mais personalidade às paredes através de processos de pintura que variam entre o mais clássico e o mais arrojado.

O lado surpreendente desta novidade prende-se com a facilidade de aplicação, sendo apenas necessário recorrer a objectos simples como rolos, esponjas, vassouras, panos ou plásticos, mediante o efeito que se desejar.

Craft Effects Extender

Um aditivo acrílico que prolonga o tempo de secagem das tintas aquosas – e Craft Effects Top Coat – um verniz aquoso mate para a aplicação sobre os efeitos decorativos criados – são os novos produtos da marca que permitem criar efeitos decorativos nas paredes.

Craft Effects Extender créditos: CIN

Através da mistura destes produtos com tintas convencionais, criaram-se 5 efeitos que permitem tornar qualquer parede numa obra de arte.

Linen Effect

Confere um acabamento semelhante ao linho, fundindo a paz e tranquilidade, à delicadeza e conforto de um lar leve, fresco e aconchegante.

Linen Effect créditos: CIN

Para conseguir este efeito, é necessário ter à mão uma vassoura de cerdas duras que permitam desenhar as finas linhas textura das do linho.

Leather Finish

É próprio para uma parede mais clássica, conferindo um ambiente mais contemporâneo e arrojado. Neste caso, o truque passa pela utilização de plástico no processo de aplicação dos produtos.

Leather Finish créditos: CIN

Speckled Finish

É um efeito salpicado que pode adicionar uma tónica terrena e mais espontânea a qualquer divisão. Para tal, basta pincelar um rolo de alvéolos com a trincha, sem o saturar, e aplicar diretamente na parede, num movimento cruzado.

Speckled Finish créditos: CIN

Sponging Effect

Para um ambiente de maior rasgo de ousadia. Trata-se de uma técnica decorativa que combina a base numa cor sólida, com uma ou mais cores translúcidas para criar um jogo de tonalidades apelativo através da utilização de uma esponja.

Sponging Effect créditos: CIN

Ragging Effect

Espelha a textura do veludo, do pergaminho ou da camurça, sendo necessário ter à mão panos texturados para criar estes efeitos no momento de pintura.

Ragging Effect créditos: CIN

O passo a passo de cada um destes efeitos pode ser visto no canal de YouTube da CIN, o que permite perceber todos os pormenores necessários para se obter o resultado final pretendido.