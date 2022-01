Praia Fluvial do Adaúfe | Braga

Nas margens do rio Cávado, mora a Praia Fluvial do Adaúfe, conhecida não só pela sua beleza natural, mas também por convidar aos desportos náuticos. Em terra ou na água, com uma bola ou uma canoa, não há nada melhor do que juntar miúdos e graúdos num dia desportivo. Aproveite também para observar os moinhos e máquinas para captação de água para rega. Os mais corajosos podem sempre tentar dar umas braçadas!

Praia Fluvial do Penedo Furado | Vila de Rei

A estância fluvial mais procurada de Vila de Rei tem as suas portas abertas durante o inverno. Bonitas paisagens, emolduradas por um maciço rochoso, fazem da Praia Fluvial do Penedo Furado um dos melhores lugares para dar um longo passeio. O curso de água com pouca profundida permite que os mais novos molhem os pés ou brinquem em segurança dentro de água.

Praia Fluvial dos Olhos d’Água | Alcanena

A Praia Fluvial dos Olhos d’Água é uma das grandes joias da coroa do município de Alcanena. Entre peixinhos e um horizonte verde, tudo convida ao relaxamento, complementado com algumas horas de brincadeira. Aproveite também para visitar o Centro de Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio, junto a este pequeno paraíso.

Praia Fluvial do Gameiro | Mora

Situada no Parque Ecológico do Gameiro, a Praia Fluvial do Gameiro é ideal para sentir um pedacinho de verão em pleno Alentejo. Além de ser possível praticar atividades aquáticas como canoagem e pesca, o local possui também um parque infantil, pronto a fazer as delícias dos mais novos. Caso queira saber mais sobre as espécies que habitam estas águas, um saltinho ao Fluviário de Mora tem de constar no programa!

Praia Fluvial de Monsaraz | Reguengos de Monsaraz

A Praia Fluvial de Monsaraz merece uma visita nem que seja para conhecer o Grande Lago Alqueva, o maior lago artificial da Europa. Piscinas naturais, adequadas a adultos e crianças, bandeira azul para garantir banhos limpos e acessibilidades fáceis. Mas, se por esta altura do ano a água estiver demasiado fria, não há qualquer problema! Desfrute do extenso areal com cerca de 120 metros de pura diversão.