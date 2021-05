A Traçado Regulador, gabinete português dedicado ao desenvolvimento de projetos e à consultoria em arquitetura e engenharia, encontra-se a desenvolver um novo projeto dedicado ao segmento premium em urbanização turística e residencial de Troia. Trata-se de sumptuosa moradia em Soltroia, com cerca de 700 m2.

O lote, com uma área aproximada de 1.600m2 e com uma morfologia e posição privilegiadas, proporciona à habitação vastas áreas de implantação e de construção, com uma exposição solar a sul/poente.

O mais recente projeto carateriza-se pela sua volumetria simples, mas variada, que cria uma sucessão de cheios e vazios, geradores de sombras, que associadas às transparências e ao uso de materiais naturais se ajustam a uma integração paisagística eficaz.

A moradia premium terá 5 suites com grandes áreas, com destaque especial para a master suite com cerca de 50m2. O conjunto sala/cozinha tem uma área aproximada de 120 m2. A casa possui ainda, escritório, adega, ginásio e sala multiusos.

Todos os espaços têm uma forte ligação ao jardim e zonas de lazer exteriores. Destacam-se ainda os amplos terraços e o rooftop com jacuzzi, que complementam as áreas de estar exteriores ao nível da piscina e jardim.

Estrategicamente colocado no seio do complexo do Soltroia, este projeto terá uma grande visibilidade no percurso de acesso à praia, posicionando-se como um marco de referência na paisagem urbana deste conjunto.