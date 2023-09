Arte no Jardim: Monet & Klimt transforma o jardim e a fachada lateral do Museu de Alberto Sampaio, junto à muralha, num anfiteatro natural onde se celebra, com todos os sentidos, a vida e obra de dois grandes mestres da pintura: Claude Monet e Gustav Klimt. “Naquela que será a última semana para assistir ao espetáculo luminoso ao ar livre, os bilhetes terão, excecionalmente, o custo único de 7 euros”, informa a organização

Na envolvente do jardim, é possível vivenciar um ambiente alusivo ao Jardim de Giverny de Monet, com árvores iluminadas a remeterem também para a Árvore da Vida de Klimt. “Quando vier a Primavera”, de Alberto Caeiro, e “Húmus”, de Raul Brandão, ecoam no espaço pelas vozes dos atores vimaranenses Inês Lago e João Ventura, acompanhadas por melodias luminosas que precedem a projeção, em cada entalhe da arquitetura da lateral do museu, das maiores obras de cada um dos dois pintores.

Nascido a 14 de novembro de 1840, em Giverny, Claude Monet assume-se como um dos maiores vultos da Escola Impressionista, cuja obra “Impressão, Nascer do Sol” viria a originar o nome do movimento. Já o pintor simbolista Gustav Klimt, nascido a 14 de julho de 1862, em Baumgarten, destacou-se no seio do movimento Art Nouveau, tornando-se um dos seus principais representantes, assumindo-se também como um dos fundadores do movimento da Secessão de Viena.

Arte no Jardim: Monet & Klimt estará disponível de terça-feira a domingo, entre as 21h00 e as 22h30. Os bilhetes custam 7 euros, com entrada gratuita para crianças até aos cinco anos, e podem ser adquiridos aqui.

A iniciativa é desenvolvido pelo ateliê criativo Ocubo em parceria com o Museu de Alberto Sampaio, com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães e da Direção Regional da Cultural do Norte.