A iniciativa tem lugar no Jardim Novo do Palácio Nacional de Queluz e assinala o regresso de “Magical Garden” para uma terceira edição, após receber mais de 320 mil visitantes, entre Porto e Lisboa, em edições anteriores.

Em “Magical Garden Aladdin Sintra”, o fogo de artifício e as lanternas tradicionais que caracterizam a história do jardim dão agora lugar a efeitos e instalações multimédia de última geração que criam ambientes sonoros e visuais, e que prometem criar o ambiente de festa e lazer que caracteriza a utilização deste espaço natural.

O tema do espetáculo apresenta também ligações ao legado histórico e cultural do jardim: as Mil e Uma Noites, onde se insere o conto de Aladdin, assumiram-se como uma leitura frequente desde a tradução do árabe para o francês no início do século XVIII. Através de uma combinação de esculturas luminosas, video mapping, realidade aumentada e instalações interativas, será possível redescobrir e vivenciar este espaço de uma forma nova, e mergulhar, com todos os sentidos, no imaginário de Aladdin.

A história é contada através de hologramas que dão vida às personagens principais, num percurso noturno de cerca de 1 Km que coloca o público no centro de toda a ação, tornando-o parte integrante da história. O espetáculo conta com a interpretação de Igor Lima, na pele de Aladdin, Jasmin Andreia Brasil, como Jasmine, e Quimbé, no papel de Génio da Lâmpada.

Em “Magical Garden Aladdin Sintra” será ainda possível, por exemplo, percorrer um túnel de luz que, à medida que é percorrido, proporciona a ilusão de “viajar” no tapete voador de Aladdin, pedir desejos ao Génio da Lâmpada através de uma instalação de realidade aumentada ou assistir a um leque de água com cerca de dez metros de largura.

O espetáculo vai estar disponível de quarta-feira a domingo, entre 28 de junho e 10 de setembro, a partir das 21h30. Os bilhetes custam entre 8 e 14 euros, com entrada gratuita para crianças até aos três anos, e podem ser adquiridos aqui.

“Magical Garden Aladdin Sintra” é um espetáculo desenvolvido pelo ateliê OCUBO em parceria com a Parques de Sintra, com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.