No dia 9 de junho, o Pátio das Nações no Palácio da Bolsa, será palco do concerto “Candlelight: O melhor de Vivaldi”, com uma sessão às 21h00, onde serão interpretadas as melhores obras do famoso compositor italiano por um quarteto de cordas. “As 4 Estações”, Sinfonia "Al Santo Sepolcro", “L’Olimpiade - Sinfonie”, ou “Concerto para cordas em Sol maior” são algumas das obras que vão poder ser ouvidas no edifício histórico da Associação Comercial do Porto.

O Palácio da Bolsa é um edifício de estilo neoclássico, que começou a ser construído em 1842, dez anos depois do cerco do Porto ter originado um incêndio que destruiu o Convento de S. Francisco e ter obrigado os comerciantes portugueses a discutirem os seus negócios em pleno ar livre. A nova construção tinha, por isso, como objetivo a instalação do Tribunal do Comércio e da Associação Comercial.

O conceito de concertos à luz das velas, um original da Fever, “já conseguiu levar a música clássica a um público totalmente novo, com 70% dos participantes com menos de 40 anos em mais de 100 cidades em todo o mundo”, informa a organização.

Os interessados encontram bilhetes com um preço a partir dos 15 euros, com as reservas a fazerem-se aqui.