O ano de 2022 marca o meio século de existência do Sheraton Lisboa Hotel & Spa, uma data especial para um dos hotéis mais icónicos do centro da cidade. A unidade hoteleira pretende celebrar o dia 10 de setembro com o evento “Lighting The Future”, totalmente inovador em Portugal: a projeção vertical de um video mapping, primeira no país, na fachada do histórico edifício.

Será um evento aberto ao público, com a oferta de uma bebida por visitante. A projeção de video mapping terá duas vertentes – um primeiro momento de partilha de vídeo criado em parceria com a Grandpa’s Lab, que pretende não só celebrar a história do hotel e a sua ligação com a cidade, como também sensibilizar o público para a importância da sustentabilidade e da gratidão.

Numa segunda parte, o hotel envolverá a participação de toda a cidade: o público terá a oportunidade de ver projetadas na fachada do hotel as suas próprias fotografias, partilhadas com a hashtag #Sheraton50. Detalhes sobre como participar serão partilhados em breve nas redes sociais em @sheratonlisboa, para que todos possam fazer parte deste evento.

A projeção do video mapping ocorrerá em dois momentos distintos: uma primeira sessão pelas

21h00 e a segunda sessão pelas 22h00. O evento estará aberto ao público de forma gratuita e todos os participantes na festa de aniversário do hotel terão direito a uma bebida gratuita.

“Este é um evento bastante importante e muito ansiado por toda a equipa Sheraton. Reconhecemos a história que o Sheraton Lisboa carrega e não podíamos deixar de celebrar um marco como este. São 50 anos da oitava colina de Lisboa, de um hotel que acreditamos que veio deixar uma marca especial na capital.” refere Thierry Henrot, Diretor Geral. “Esta não é apenas uma celebração de aniversário, é também acima de tudo uma oportunidade de agradecer ao público que tem confiado no nosso serviço ao longo de todos estes anos ”, conclui.