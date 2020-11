Seja por questões religiosas, ambientais ou espirituais, a adesão ao vegetarianismo/ veganismo tem vindo a ganhar destaque no Ocidente. Contudo, no Oriente, este tipo de alimentação está amplamente disperso, como é o caso de algumas regiões da Índia ou praticantes budistas no Japão.

“Truques da cozinha vegana para veganos e não só” realiza-se de forma presencial e online no dia 12 de novembro, às 18.00. Dirigido a maiores de 15 anos, este workshop teórico partilha dicas sobre a preparação de pratos saborosos sem produtos de origem animal, possibilitando a adaptação de receitas familiares não vegetarianas e vegetarianas.

Filipa Silva, formada em Macrobiótica, Saúde e Auto-transformação, pelo Instituto Macrobiótico de Portugal, orienta a sessão e revela também alguns truques da cozinha japonesa, sobre como melhorar a saúde através dos alimentos que se ingerem.

No sábado, 14 de novembro, é a história das especiarias e os seus usos tradicionais que são abordados por Luís Mendonça de Carvalho (diretor do Museu Botânico de Beja) num workshop que se realiza às 14.00, de forma presencial.

Durante a sessão são mostrados exemplares de todas as espécies estudadas, dadas a conhecer as suas origens geográficas e as aplicações tradicionais na farmacopeia e na culinária.

Mais do que uma dieta vinda do Oriente, a filosofia oriental e a Macrobiótica ensinam-nos a alcançar uma vida mais feliz e auto-realizada, desde que respeitemos e nos integremos na harmonia da Natureza que nos rodeia.

O workshop “Ensinamentos do Oriente para alcançar a ‘Grande Vida”, que se realiza a 25 de novembro, às 18.00, de forma presencial e online, dá a conhecer algumas técnicas sobre como alcançar uma maior visão da vida, para ganharmos maior serenidade e equilíbrio no quotidiano e, consequentemente, alcançar mais sucesso no que empreendemos e desejamos.

Saiba mais pormenores sobre cada um dos workshops no site do Museu do Oriente.