De forma a tornar o seu Natal ainda mais bonito e saboroso, porque não decorar a sua árvore com ornamentos feitos 100% de chocolate? Esta é a sugestão do The Chocolate by Penha Longa, a marca de chocolates artesanais do resort localizado em Sintra, para esta época natalícia.

A "Christmas Collection" é composta por cinco bolas de natal com 7 cm de diâmetro feitas com cinco tipos de chocolate diferentes. O objetivo foi que cada uma delas conseguisse despertar diferentes emoções nos clientes: White (gratidão), Ruby (amor), Gold (alegria), Milk (felicidade) e NXT (esperança).

“Ao trabalharmos o chocolate no seu estado mais puro, inspirámo-nos na simbologia das cores que compõem a árvore de Natal”, revela o Chef Francisco Siopa em comunicado sobre este lançamento exclusivo onde ainda poderá encontar uma autêntica "Christmas Village" feita com este ingrediente e que pretende celebrar a união desta época.

Seja para pendurar na sua árvore ou comer no dia de Natal, a melhor parte é que cada uma destas bolas, que tem um preço unitário de 5 euros, esconde uma surpresa que poderá descobrir no dia de Natal juntamente com a família.

A coleção vai estar disponível para venda no Penha Longa até 31 de dezembro e poderá fazer a sua encomenda por telefone (+351 910 001 518).

Para mais informações, clique aqui.