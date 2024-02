As camélias em flor, que abrilhantam os jardins e quintas de Sintra todos os anos de outubro a abril, tornaram-se um convite de visita às paisagens sintrenses no decorrer do inverno. Para apoiar a divulgação deste património botânico e contribuir para a sua aproximação a um público mais vasto, a Parques de Sintra promove anualmente uma exposição das mais belas coleções de camélias de Sintra, para a qual convida algumas das principais quintas e jardins da região.

Desta forma, a 17 e 18 de fevereiro, a Exposição de Camélias da Parques de Sintra realiza-se na Abegoaria do Parque da Pena e inclui uma visita ao Jardim das Camélias, distinguido, em 2014, pela International Camellia Society como "Jardim de Camélias de Excelência". Para além da Exposição de Camélias, os visitantes vão descobrir a coleção iniciada por D. Fernando II no século XIX.

O programa das visitas é o seguinte: No sábado, 17 de fevereiro (15h00), tem lugar a sessão de abertura e entrega de prémios. Às 16h00, dá-se a visita guiada a um jardim histórico privado de Sintra, a Quinta de Mira-Mar, também conhecida como Quinta de Vale Flor. No domingo, 18 de fevereiro (11h00) decorre a visita guiada à Exposição e Jardim das Camélias.

As inscrições fazem-se aqui.