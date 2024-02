“Alive” foi o nome escolhido pela curadora Marlene Azevedo da The Mad Art Gallery, para a exposição da artista Maurícia Santos Ribeiro (aka MauríciaS). A ideia, explica a artista, é “apresentar uma exposição rotativa de pinturas que mudarão ao longo do tempo, mostrando um diálogo cultural que diz respeito a estruturas contextuais mais amplas, como identidade pessoal versos sentimentos”. As várias obras iniciais serão, assim, distribuídas pelos diferentes espaços interiores do hotel, entre eles a Sala das Flores, procurando transmitir a cor e formas disruptivas que distinguem o trabalho da artista. “A seleção inicial é uma mostra de sentimentos sem conotação temporal, onde o retratado apela à sensibilidade da emoção,” explica.

Como curadora da exposição “Alive”, Marlene Azevedo afirma que a sua visão era “criar um espaço onde a expressão artística pudesse vibrar com a intensidade da vida.” A exposição “Alive” é uma celebração da vida, dos sentimentos humanos e da mulher. Além disso, a curadora confirma que “a exposição destaca o papel da mulher como protagonista e inspiração para muitas das obras em exibição, oferecendo um espaço para reflexão e celebração da feminilidade”.

Maurícia Santos Ribeiro (aka MauríciaS, 1980) vive e trabalha no Porto e pelo mundo. Começou a apresentar o seu trabalho em 2022 com referências explícitas e implícitas a sentimentos. O desenho, as artes plásticas, a fotografia e a arte digital fazem parte da sua matéria-prima. Concluiu o curso livre de Desenho na Cooperativa Árvore em 2010, e também o Curso Profissional de Fotografia no Instituto Português de Fotografia do Porto. Desde 2022 que tem vindo a participar em exposições coletivas e individuais em vários pontos do país. Define-se como uma artista contemporânea que procura representar sentimentos na sua pluralidade artística.

A exposição com inauguração a 17 de fevereiro poderá ser visitada até ao final de maio de 2024, todos os dias entre as 10h00 e as 19h00.