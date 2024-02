No LX Factory, encontra 24 restaurantes com sabores de diferentes partes do mundo. Aqui é possível saborear petiscos tradicionais portugueses, tacos mexicanos, sushi, american food, entre outros.

Se procurar algo mais tradicional, pode experimentar a Cantina, Praça, Central da Avenida, Taberna 1300, Beer’s ou, até mesmo, o Chickinho, Pasteis de Bacalhau com Queijo da Serra e, para terminar, a Nata do LX Factory.

Se estiver num mood mais saudável, o Therapist é o eleito para um brunch ou até mesmo para um

petisco invulgar. Com o calor de casa, num espaço super acolhedor, encontra o brunch do Chef Nino

e ainda diversas opções como crepes doces e salgados, hambúrgueres, smoothies e bebidas quentes.

Numa viagem de sabores à volta do mundo, há o Sushi Factory, o Malaca too e o Machamama

com uma descoberta de sabores do continente asiático. Do continente americano, destacam-se o USAXE CLUB; o Borogodó e Boqueirão,o Mex Factory, o Ni Michie e o El Chanta.

Depois do almoço ou antes do jantar, faça um passeio pelo roteiro de arte urbana ou visite as lojas, onde vai encontrar peças de roupa diferentes dos outros locais ou em segunda mão, cerâmicas únicas, acessórios e joalharia de artistas nacionais, entre outras.

Se quiser lanchar neste lugar, pode experimentar uma fatia de bolo no Landeau ou na Salamaria, um espaço onde o salame é rei e reinventado com diferentes ingredientes.

créditos: DR

Mas o que é o LX Factory e onde fica?

O LX Factory é um espaço criativo e cultural localizado em Lisboa, mais precisamente no bairro icónico de Alcântara, que transforma uma antiga fábrica num vibrante centro de inovação, comércio e arte, onde é possível encontrar mais de 70 espaços diferentes, entre lojas, restaurantes, cafés e bares. Desde a sua criação, o LX Factory tem desempenhado um papel fundamental na revitalização cultural da cidade,

proporcionando um ambiente inspirador para a comunidade local e para todos os visitantes.