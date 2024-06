Em mês de Santos, o Maxime (também) dá palco aos pecadores

É certo e sabido que, em junho, os Santos Populares preenchem cada recanto de Lisboa. Para contrapor esta certeza, o Maxime recorre à sua identidade enquanto espaço histórico que sempre se permitiu à transgressão e à marginalidade, abrindo portas a uma alternativa para quem prefere ambientes elegantes, recatados e discretos. Sem abdicar da diversão de uma noite plena em extravagâncias, claro está.

"Saints & Sinners" é o tema dos espetáculos semanais da icónica casa lisboeta, no mês em que acontece uma das mais incontornáveis celebrações com contornos religiosos do país, e que surgem como uma proposta que se propõe a explorar o equilíbrio entre o "bem" e o "mal". O Maxime afirma-se, assim, enquanto "área cinzenta" onde cabe tudo menos o julgamento.

Afinal, é aqui que, há 75 anos, tem reinado a liberdade de se poder usufruir de experiências que remetem para o imaginário dos "loucos anos 20" e do pós-Guerra Mundial, quando se deu o pico de popularidade das casas de cabaret um pouco por todo o Ocidente.

Os jantares-espetáculo de burlesco que têm estado a decorrer desafiam as convenções, no qual as artistas prometem despir-se de preconceitos. Como se lê no cartaz, "good girls go to heaven, bad girls go to Maxime". Mas também de pão vive o pecador, e é por isso que, para acompanhar estes espetáculos, o Maxime preparou um menu especial que irá atiçar a gula dos convidados, nos "Dinner & Show" deste mês.

créditos: DR

Inovando o tradicional, com muito prazer

Para os jantares-espetáculo deste mês, o Maxime Restaurante-Bar desenhou um menu tentador, com criações culinárias desenhadas para apelar aos sentidos, fugindo às típicas sardinhas assadas e bifanas do mês de junho. Para começar há um Tártaro de bacalhau fresco, salada algarvia e torricado de pão alentejano. Segue-se para o prato principal, com uma Vitela em massa tenra, couve macerada e jus de vinho do porto. Para um último adoçar de boca, o Maxime propõe uma Fartura com gel de ginjinha e gelado de trouxa de ovos. A "Dinner & Show Experience" do Maxime custa 48€ / pessoa, e as reservas podem ser feitas no site.

"Num mês em que a cidade se enche de arraiais e sabendo da ânsia dos lisboetas pela chegada dos Santos Populares, no Maxime, quisemos cunhar esta data com uma experiência diferenciadora, dando uma alternativa a quem quer evitar - ou intercalar - os arraiais num ambiente distinto, e num lugar autêntico da cidade. O Maxime sempre foi um espaço de entretenimento com um universo de experiências muito próprias, alheias ao que acontece na cidade, e isso é algo que nos faz sentido preservar. A ideia do Maxime sempre foi, precisamente, essa: que quem nos venha visitar esqueça, por momentos, a vida lá fora. Queremos ser o sítio onde se celebram os pequenos luxos do bom viver, como uma boa refeição e um bom espetáculo - experiências que vão de encontro ao que somos: o mais antigo cabaret em funcionamento de Lisboa. Um lugar que sempre viveu uma vida ‘paralela’ à da restante sociedade", explica Lúcia Marques, diretora-geral do Maxime.

Próximos espetáculos no Maxime Restaurante-Bar:

Saints & Sinners

21 de junho - 20h30

Com Vanity Redfire, Patty Lime, Véronique Divine

Amusing Bouche

29 de junho - 20h30

Com Vanity Redfire, Patty Lime, Fraulein Margret

Maxime Cabaret Show

22 de junho - 20h30

Com Vanity Redfire, Manu de la Roche, Yolanda, Lola Herself