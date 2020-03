Mede 200,2 metros de altura, tem 47 andares, é o edifício residencial mais alto da Europa e está a ser construído em Benidorm, no sul de Espanha. Vítima da crise imobiliária que afetou o país na última década, o imponente In Tempo foi adquirido pelo fundo SVP Global. Os empresários americanos investiram mais de 100 milhões de euros na aquisição do imóvel, que terá os andares mais altos do continente. Os mais baratos custam 1,2 milhões. 40% já estão vendidos.

A maior parte dos apartamentos foi comprada por empresários espanhóis. Para concluir o projeto de construção do edifício, a SVP Global contratou a Uniq. Para além de assumir a comercialização, a promotora imobiliária procedeu a uma reformulação do interior do imóvel, que contemplava inicialmente, em 2006, 269 apartamentos, 398 lugares de garagem e 133 arrecadações. No novo projeto, o número de apartamentos para venda foi reduzido para 256.

De acordo com o jornal El País, a entrega das habitações do prédio, que integra duas torres gémeas unidas por uma estrutura em forma de diamante, como pode ver de seguida, está prevista para o primeiro trimestre de 2021. O projeto inicial foi desenvolvido pelo Estudio de Arquitectura Roberto Pérez-Guerras, sediado em Alicante. O penúltimo andar da construção será ocupado por um spa e por um ginásio e o último por um luxuoso terraço de uso exclusivo.