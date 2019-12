É um dos musicais mais premiados de sempre, estreou em 1964 e vai ser novamente exibido em Portugal, agora no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém (CCB) em Lisboa, no próximo dia 29, às 16h00. Os bilhetes para esta sessão de cinema já estão à venda. "My fair lady", um filme musical realizado por George Cukor, conta a história de Eliza Doolittle, interpretada por Audrey Hepburn, uma florista sem modos que procura ganhar a vida nas ruas de Londres.

Um dia, Henry Higgins (Rex Harrison), professor e estudioso de fonética, cruza-se com ela e fica sobressaltado com o terrível linguajar, com a pronúncia descuidada e com o tom de voz estridente da vendedora, quando esta lhe tenta impingir flores à saída de um espetáculo teatral. Aceita, então, o desafio de a transformar numa eloquente senhora da alta sociedade e de a fazer passar por duquesa, no baile de uma embaixada, no elitista Palácio de Buckingham.

Está, assim, dado o mote para uma aventura que promete levar (muit)os espetadores às lágrimas. Com um orçamento de mais de 17 milhões de dólares, "My fair lady", um dos filmes que integram o ciclo Belém Cinema, foi a produção mais cara de sempre da Warner Brothers até então. Nomeada para 12 Óscares, venceu oito estatuetas douradas. Foi também a primeira longa-metragem gravada com recurso a uma inovadora tecnologia de microfones sem fios.