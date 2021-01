Dubai vai ter torre giratória inspirada nas turbinas eólicas. Rotação completa demorará 48 horas

Nos próximos anos, haverá um novo motivo para visitar o Dubai, uma imponente torre giratória inspirada nas turbinas eólicas que o reputado gabinete de arquitetura turco Hayri Atak Architectural Design Studio desenvolveu para a capital do emirado mais populoso dos Emirados Árabes Unidos. Os três edifícios envidraçados que a integram estão ligados a uma estrutura em espinha que será construída sobre uma base rotativa que, independentemente do vento, girará permanentemente a uma velocidade constante.

A rotação completa dessa estrutura vertical em espinha demorará 48 horas. A data do início dos trabalhos de construção da torre Squal, como foi batizada, ainda não foi divulgada mas as primeiras imagens do projeto do gabinete de arquitetura turco, com sede em Instambul, já circulam na internet. Apesar da informação disponível ainda ser escassa, sabe-se que o movimento giratório da estrutura foi desenvolvido de modo a poder produzir energia elétrica. A estrutura circular no topo funcionará como heliporto.