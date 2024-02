A ideia é que qualquer pessoa possa usufruir de um brunch ao domingo enquanto aproveita também a piscina aquecida a uns 30 graus de temperatura, com cobertura ou não, dependendo da época do ano, e situada no quinto e último andar do hotel.

A piscina é exclusiva para os hóspedes, mas mediante a adesão ao programa do pool & brunch, disponível a passantes, é possível, por mais 10 euros pode usufruir da piscina.

E porquê ao domingo?

O domingo é uma forma de encerrar a semana, com um programa tranquilo, um conceito já usado no Upon Lisbon, com o rooftop mesmo em frente ao Estádio da Luz. Aqui, a vista é desafogada, com a ponte Vasco da Gama e 25 de Abril em pano de fundo.

Morada: Av. Dom Manuel I 465, 2890-014 Alcochete Contactos: Geral: (+351) 210 733 790 Reservas: (+351) 211 549 640 Eventos: (+351) 211 549 640 E-mail: Geral: stay@uponvila.com Reservas: reservas@stayupon.com Eventos: gruposeeventos@stayupon.com

O brunch

Há três tábuas que pode escolher, com a assinatura do chef Mário Leo, atualmente presente no restaurante Omaggio, situado também em Alcochete, no resort Praia do Sal, do grupo Upon.

Tábua 1 – 18€:

Pão cereais, bolinha artesanal, croissant, croissant de cereais, duas panquecas, queijo, fiambre, iogurte com compota e granola, fruta laminada e pastel de nata.

2 bebidas à escolha: uma quente e uma fria.

Tábua 2 – 25€:

Pão cereais, bolinha artesanal, croissant, croissant de cereais, duas panquecas, queijo, fiambre, iogurte com compota e granola, fruta laminada e pastel de nata.

Baguel de salmão com queijo creme.

Torricado de abacate com ovo cozinhado a baixa temperatura

2 bebidas à escolha: uma quente e uma fria.

Tábua 3 Vegan – 18€

Pão cereais, bolinha artesanal, 2 croissant vegan, duas panquecas vegan, iogurte soja com compota e granola, fruta laminada, pastel de nata vegan, húmus com palitos de cenoura e pepino e "queijo" creme vegan com tomate cherry.

2 bebidas à escolha: uma quente e uma fria.

A piscina poderá ser utilizada no máximo 2h30 (no turno reservado), com o custo adicional.

O programa de brunch dispõe de dois turnos (2h30 cada). O primeiro turno inicia-se às 11h30 ou 11h45 e termina 14h00 ou 14h15. O segundo turno começa às 14h30 ou 14h45 e termina às 17h00 ou 17h15.

Os valores apresentados nos menus são por menu e não por pessoa. Ou seja, a tábua pode ser dividida por duas pessoas. O preço da piscina é que é por pessoa.

Nos restantes dias da semana, e em dias de trabalho, há outras formas de aproveitar o espaço a área de co-work, com a cobertura da rede de internet a funcionar a 100%, é uma delas. Aqui é possível ficar a trabalhar com tranquilidade.

Não tendo restaurante, o hotel dispõe de uma vending machine. Segundo Miguel Fernandes, diretor-geral do Upon Vila, “o objetivo é ter alguma oferta 24 horas para os hóspedes”.

O hotel, inaugurado em julho de 2023, possui 89 quartos e conta com uma vista única sobre o rio Tejo.

