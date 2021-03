O Aqua Portimão desafia desde miúdos e graúdos, aos pais e avós em casa, a dar asas à imaginação e por mãos à obra nos workshops de atividades DIY e, ainda, um showcooking com o Marco Costa.

Todos são convidados a juntarem-se à diversão e participar nas sessões, que decorrem durante o mês de março, em formato digital nas redes sociais do centro comercial.

Celebre as datas comemorativas: Dia do Pai e Páscoa

Celebre as datas comemorativas em março com projetos manuais que promovem a criatividade. Um workshop do Dia do Pai, pensado para quem quer mimar o super pai lá de casa com um presente único e personalizado.

E para a Páscoa, os mais gulosos que não resistem às amêndoas e chocolates vão poder aprender a fazer uma receita doce e deliciosa com o Marco Costa.

O centro comercial disponibiliza o passo a passo para as atividades em vídeo, que são uma oportunidade para dar uma segunda vida aos materiais que tem em casa.

Estas são algumas das diversas opções que vai poder explorar no perfil de Facebook do Aqua Portimão e na rede Instagram.