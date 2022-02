Dia 14 de fevereiro, é o dia mais romântico do ano, e a desculpa perfeita para aproveitar um momento a dois.

Como este ano é uma segunda-feira, os casais podem sempre aproveitar o fim de semana a seguir para assinalar a data, pois passar uns dias com a sua cara-metade só pode ser vantajoso.

Se ainda não sabe exatamente o que fazer para marcar a sua paixão, deixamos algumas sugestões a que pode recorrer para tornar a data nuns dias memoráveis.

1. Preparação para o dia

Para se preparar para esta ocasião especial pode recorrer a algumas estratégias que ajudem a entrar na disposição certa para a celebrar.

Aproveite para se aperaltar

Se quer surpreender a sua cara-metade, pode optar por um serviço de estética, como por exemplo, um profissional de extensão de pestanas.

Afinal, qual é a pessoa que não gosta de estar bonita para um grande dia? Depois disto, para um serviço completo, sugerimos que contrate um maquilhador, que saberá exatamente como deixar a autoestima lá bem em cima.

Vá à florista

Se quer algo que nunca sai de moda, recorra às flores. Da estética ao perfume que libertam, com este presente não vai falhar.

2. Experiências românticas a dois

Quando lhe perguntam sobre a sua relação, é provável que se lembre dos vários momentos que já passaram. E, ainda assim, continua a haver tanto por fazer. Por isso mesmo, sugerimos novas experiências que valerão a pena ser recordadas.

Faça uma massagem

Não há nada melhor do que passar um dia no spa com o seu mais-que-tudo, particularmente numa época tão stressante como a que se vive atualmente. Se prefere uma opção conjunta, sugerimos-lhe uma massagem para casais. Assim poderão relaxar e passar tempo juntos.

Se é daquelas pessoas que prefere estar sozinha durante este processo calmante, propomos antes uma massagem com pedras quentes, que oferece inúmeros benefícios para o seu corpo, aliados ao alívio do stresse e da tensão.

Faça uma sessão fotográfica

O Dia dos Namorados é a desculpa perfeita para convencer a sua cara-metade a realizar uma sessão fotográfica. E se é para ser, que seja em bom. Contate um especialista que saiba exatamente o que está a fazer, pois, quando vir o resultado, não se vai arrepender.

Um jantar romântico

Este dia pede um jantar especial por isso, em vez de jantar fora, porque não recorrer a um personal chef ao domicílio e deixar que ele trate de tudo? De certeza que será um momento único.

Alugue uma limusina

Esta é uma daquelas práticas que só se vêm nos filmes e nunca achamos ser possível na vida real. Mas é. Neste Dia dos Namorados ofereça uma experiência única à sua cara-metade, alugando uma limusina.

Passear à noite pela cidade, de janelas semiabertas, resultará numa memória que, tão cedo, ambos não esquecem.

Recorra a uma agência de viagens

Depois de tanto tempo em casa, esta é a oportunidade perfeita para ir conhecer o mundo com o seu mais-que-tudo. Se sabe de um país que o seu companheiro sempre quis visitar, aproveite a ocasião para o surpreender com uma viagem.

Aprenda uma coreografia romântica

Sempre quis ir dançar, mas a sua cara-metade tem dois pés esquerdos? Ou gostava apenas de aprender a dançar? Porque não contratar um professor? Desta forma, podem usufruir de umas horas bem passadas e divertidas.

3. Opções não tradicionais a explorar

Se prefere atividades mais fora da caixa, também temos algumas sugestões.

Aprenda a tocar um instrumento

Se a sua cara-metade sempre quis aprender a tocar um instrumento, porque não surpreendê-la? Poderá optar pelas aulas de guitarra, de bateria ou de outro tipo de instrumento. Seja o que for, será certamente uma bela surpresa.

Aprenda a representar

Não há melhor antídoto para a rotina e monotonia da vida quotidiana do que experimentar umas aulas de representação. Convide a sua cara-metade e desafie-a a viverem outras vidas através do teatro. Aproveite a oportunidade e escolha viajar por outros mundos sem sair de casa.

