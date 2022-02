Situado na Ponta do Sol, o hotel 1905 Zino's Palace conta com cerca de 9 quartos, restaurante, piscina exterior, bar e um pátio grande com zonas de esplanada, para uma experiência completamente exclusiva e elegante.

O edifício encantador é um dos poucos imóveis de estilo romântico existentes na Madeira, sendo por isso um importante exemplar do património arquitetónico do arquipélago.

O Palacete e a Capela anexa, a Capela de Santo António, foram construídos no final do século XIX com a finalidade de serem usados como casa de verão da família Zino, aproveitando o excelente clima da zona.

O romantismo do espaço é ideal para celebrar o dia mais romântico do ano

O romantismo próprio da data fica assegurado pelo romantismo do próprio espaço e do programa preparado especialmente para o momento, com pacotes de uma noite a partir dos 185 euros.

Para celebrar esta que é a data mais romântica do ano, os casais têm um kit romântico no quarto e o jantar, no dia 12, também conta com todos os ingredientes especiais. Para maior conforto, é praticado late check-out.

O menu do jantar começa com cubos de tapioca e caviar de maracujá e, para entradas, tem mozzarella de búfala com pesto cítrico e camarão crispy e abacate.

Para pratos principais, os casais podem deliciar-se com salmão grelhado, cenouras e espargos salteados com caviar de lima e velouté de ervas. Depois segue-se um tira sabores de sorvete de tomate inglês. O prato de carne é pato assado, puré cremoso de cebola, couve-flor crocante e cogumelos Marron. E, porque o amor se quer doce, o jantar termina com mousse de chocolate branco e morangos.

Para que a data seja ainda mais doce e possa prolongar-se, quem adquirir o programa recebe um voucher 2=1. Este voucher dá direito a uma noite de oferta na compra de duas noites, com estadia até 28 de fevereiro de 2022.