Desperte Sua Mente Superior (Moonlight Edições) apresenta-se ao leitor com um propósito: promete “a mudança de vida através de um intenso trabalho interior de alteração de hábitos e vícios mentais e emocionais”. Uma obra assinada por Eunice Ferrari, astróloga, que nos diz sobre este seu novo livro: “envolve a união da astrologia psicológica como meio de autoconhecimento e trabalhos de meditação, visualização e exercícios para a elevação desses padrões. A partir da conscientização de padrões emocionais, mentais e de comportamento, através dos exercícios, mudamos hábitos, vícios e, consequentemente, as nossas vidas”.

Ainda de acordo com a autora, o livro “apresenta, na verdade, a resposta à velha máxima 'somos livres ou predestinados?'”

Eunice Ferrari começou a estudar astrologia em 1983 e trabalha como astróloga desde 1987. Formou-se como psicoterapeuta somática e instrutora de ioga e meditação. Desde 2005, é astróloga colunista do portal Terra Networks, onde trabalha até ao presente e, desde 2010, do portal SAPO, em Portugal. Em 2021, iniciou colaboração com o SAPO Brasil. Trabalhou em consultório como astróloga e psicoterapeuta de 1990 a 2020. Atualmente faz atendimentos online. É CEO da Águia, consultoria em saúde integral para grandes empresas, e gestora do site euniceferrari.com.br.

O livro tem o preço de 18 euros no formato papel e 5 euros na versão eBook.