A Backhome é uma nova loja de mobiliário online que alia design, função e diversão, com foco em 4 mercados diferentes, Portugal, Espanha, França e Reino Unido.

Pretende destacar-se pelo design aliado à função, criar uma oferta onde seja possível comprar móveis com a mesma facilidade das grandes cadeias de retalho, mas, duráveis, mais conscientes e com relação qualidade preço mais justa.

A sua coleção é dinâmica, funcional e divertida, desenhada a pensar num estúdio parisiense, um loft londrino, um sótão lisboeta ou um apartamento madrileno.

Pensada desde o momento de produção até à fase de compra, com objetos desenhados e produzidos para o formato de embalagem flat-pack com o intuito de facilitar o transporte e reduzir recursos, pois apresentam embalagens mais pequenas, mais leves, resultando numa pegada de transporte menor.

créditos: Backhome

Uma das prioridades da marca é o desenho das peças, aliado à qualidade dos materiais usados, que posteriormente se irá refletir na montagem dos produtos e na usabilidade diária.

Em mente esteve também o recurso apenas a empresas nacionais de forma transversal, desde a plataforma de e-commerce, a produção de mobiliário, passando pela embalagem até à distribuição, numa época em que todo o apoio é necessário para as empresas nacionais.

créditos: Backhome

Ana Gomes, responsável pelo projeto, com anos de experiência no desenvolvimento de marcas e estratégias de marketing no sector casa e internacionalização: “A Backhome vem trazer ao mercado uma oferta descomplicada e ao mesmo tempo diferenciada, o nosso público – alvo é maioritariamente jovem, valoriza o design, a qualidade dos materiais e a diferenciação das grandes cadeias retalho de mobiliário que tem vindo a tornar os lares “iguais”, com produtos bastante descartáveis, o que a médio prazo é pouco consciente no que diz respeito a economizar recursos. Pretendemos ser referência neste sector com aposta em recursos humanos, fornecedores e materiais nacionais.”

As vendas dos produtos são feitas exclusivamente em backhome.online, estando disponíveis para entrega imediata de forma breve e económica.