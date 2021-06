Desde março de 2020, fomo-nos habituando cada vez mais a fazer atividades e programas em formato digital, passando estas a fazer parte do nosso quotidiano.

É neste contexto que o Museu das Comunicações se reorganizou para proporcionar online tempos lúdicos e culturais ao seu público. Entre eles, oferecemos visitas guiadas às exposições do Museu.

Em julho, todas as quintas feiras, mostramos uma exposição diferente! São 45 minutos de viagem, para conhecer um pouco da História das Comunicações. Um programa para todas as idades, que decorre às 18h, no Youtube da Fundação Portuguesa das Comunicações.

Os temas variam de espaço para espaço, ora caminhando lado a lado ora se cruzando no contributo dado para o desenvolvimento dos Correios e Telecomunicações em Portugal e no Mundo.

Já no dia 1 de julho. "Correios" conta a História dos correios em Portugal, desde a sua institucionalização como serviço público (século XVI) até à atualidade. A seguir, 8 de julho, é a vez de "Telecomunicações", as peças contam a História das Telecomunicações, nas áreas de redes e infraestruturas, sistemas de informação, Internet, mobilidade e média.

Já ouviu falar dos Cabos submarinos? No dia 22 de julho convida-se a uma viagem de 150 anos de História sobre a tecnologia dos cabos submarinos e o seu impacto tecnológico, económico e social nas comunicações globais.

Antes do final do mês, a 29 de julho, "No início era a válvula… do sinal analógico ao digital" é uma mostra que reproduz a sensação de estar num laboratório do início do séc. XX, onde válvulas de diferentes tamanhos, feitios e épocas partilham o mesmo espaço. Uma exposição composta por ciência e arte.