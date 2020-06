Rúben Pimenta e João Pedro conheceram-se na faculdade e sempre tiveram uma enorme paixão por jogos. Os muitos anos de experiência em campos de férias e escuteiros permitiram-lhe criar este jogo que vai agradar a famílias e amigos.

O "Descobre as Diferenças" vai dar a oportunidade a todos de conhecer mais a fundo uma cidade e, melhor ainda, explorá-la ao ar livre.

O jogo foi criado a pensar no Dia da Criança, mas depressa a dupla de amigos percebeu que seria transversal a várias idades. De acordo com os criadores, "é o primeiro jogo de rua que começa numa caixa e assenta num conceito simples: descobrir as diferenças entre 10 imagens alteradas e a realidade".

Demora entre duas a quatro horas a ser jogado, está indicado para maiores de 7 anos e pode juntar até 6 pessoas ao mesmo tempo. Uma forma engraçada de juntar família e amigos para um dia diferente e divertido. E para os miúdos ainda será educativo, com toda a certeza.

Numa altura em que Lisboa está com menos turistas, esta é a altura ideal para dar corda aos sapatos e descobrir a cidade de uma forma diferente.

Se depois quiser saber em quantas diferenças acertou, pode fazê-lo através da página Batota do site e de um código que vem juntamente com o jogo.

Para já, está feito com base em Lisboa mas, segundo o site, pode ser adaptado a outras cidades. Basta enviar um email e fazer o pedido.

Pode encontrar o "Descobre as Diferenças" em algumas papelarias e livrarias da cidade de Lisboa (custa 10,90 euros), mas também pode ser adquirido através da página www.descobreasdiferencas.com.

