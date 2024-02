Um cabaret show & dinner

O Myriad By SANA, localizado no Parque das Nações, oferece um requintado jantar com um show de cabaret ao vivo que nos transporta para os espetáculos ao estilo Moulin Rouge mas sem sair de Portugal. Esta noite, que promete ser repleta de diversão, incui ainda uma welcome drink e um set menu (85€ por pessoa sem bebidas incluídas).

Um jantar romântico

Para quem deseja um jantar numa atmosfera única, pode escolher entre a lista de restaurantes da chancela SANA. Todos oferecem um menu romântico, especialmente criado para este dia, com tudo o que um casal apaixonado merece. O mais difícil será escolher.

Um pack romântico

Para quem desejar prolongar o momento e viver a experiência completa, o Pack Romântico inclui o Jantar de São Valentim, tratamento VIP à chegada e uma noite de estadia, com pequeno-almoço incluído, entre outras ofertas especiais, definidas por cada um dos hotéis.

Um presente de requinte extra

Para muitos casais, uma experiência de spa a dois é um dos presentes mais desejados no Dia dos Namorados. Para quem procura reacender o romance enquanto desfruta de um momento de bem-estar, pode fazê-lo com a oferta de vouchers SAYANNA Wellness & Spa.

Para mais informações sobre cada uma das ofertas clique aqui.