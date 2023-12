Se é fã de design e gosta de apostar em peças exclusivas na altura de decorar a sua casa, a Vitra tem uma novidade que pode ser mesmo aquilo que procura.

A marca de mobiliário suíça acaba de lançar uma edição especial da Eames Lounge Chair e Otomana que se destaca por conseguir juntar conforto, elegância e estilo.

Para este lançamento outono/inverno 2023/2024, o icónico cadeirão ganha uma configuração diferente ao surgir com uma capa em Phlox e num tom verde-escuro.

"Phlox é um veludo côtelé que, conjugado com um assento em palissandro, realça os contornos do icónico cadeirão, ao mesmo tempo que as partes metálicas em verde-pinheiro da base e das costas criam um contraste contemporâneo", refere a marca em comunicado sobre este lançamento. "Phlox é uma interpretação de Raf Simons para a empresa têxtil dinamarquesa Kvadrat, que consiste num tecido aveludado com bombazina, incrivelmente macio."

Recorde-se que o modelo Lounge Chair foi desenhado pela dupla de designers Charles e Ray Eames e fabricado pela Vitra, tendo chegado ao mercado em 1956. Desde então que o famoso cadeirão é considerado um dos maiores ícones do mobiliário do século XX.

A Eames Lounge Chair e Otomana (PVP: desde 1.0330€) está à venda no site da marca. Saiba mais aqui.