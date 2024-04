A Coleção Primavera é o conjunto mais recente criado por formandos da Cerâmica da Academia Semear. Esta edição carrega consigo as formas da natureza, cuidadosamente decalcadas e reinterpretadas nas peças. É uma coleção especial porque as flores e plantas que são decalcadas vêm do Semear na Terra, onde a instituição faz produção hortícola biológica numa área de sete hectares e dois campos (Oeiras e Lisboa), tudo pela causa da inclusão.

Composta por pratos desde para o pão, ao prato principal, saladeiras e taças de pequeno-almoço, os valores das peças rondam entre os 10 € e os 34,50 € - dependendo da dimensão - e podem ser uma boa sugestão de presente para o Dia da Mãe.

No seu atelier e formação, o Semear aplica processos criativos e de produção cem por cento artesanais, assegurando uma produção consistente e a disponibilização de peças artísticas de qualidade e estética apaixonante, que podem ser encontradas na loja online do projeto e em outros pontos de venda.

A Cerâmica conta ainda com workshops práticos e lúdico-pedagógicos, que consciencializam para a valorização do trabalho manual artístico e no Atelier são ainda criadas peças comemorativas de efemérides e de datas especiais. As peças são numeradas e, tal como todos nós, não há uma peça totalmente igual, mesmo que cumpra uma linha criativa e artística.

Para além da coleção Primavera, encontra outras sugestões nas coleções Dedadas, Afetos, Família e Amores-Perfeitos que pode descobrir a seguir:

Coleção Dedadas

Conta a Semear que uma das dificuldades dos alunos da academia em matéria de arte e cerâmica era a de não deixar dedadas nas peças antes de irem ao forno. E é assim que nasce a Dedadas, uma coleção que assume as dedadas como técnica e que transmite o ADN e o carácter dos alunos e artistas da organização.

Entre brancos, cremes e verdes, a Dedadas é uma coleção de referência com pratos rasos, a taças, tabuleiros e pratos de sushi.

Coleção Afetos

Uma edição feita com amor. "Gosto de Ti", "Adoro-te", "Beijo" e um simples coração no centro de cada criação, dão corpo a belas peças que ilustram a individualidade e identidade de cada artesão.

Coleção Família

Os Dias dos Pais, Mães, Avós, Irmãos podem e devem ser celebrados com a "Coleção Família" em que pratos rasos de várias dimensões dão corpo a uma mesa que não esquece cada nome carregado de amor e de ligação familiar.

Coleção Amores-Perfeitos

Os “Amores Perfeitos” são uma coleção de jarras entre o branco e o creme que servem o propósito de inclusão socioprofissional e decorar as nossas casas com arranjos de flores. Com duas dimensões – pequeno e grande – os valores rondam os 29,50€ e os 38,50€.