De portas reabertas desde setembro, a KidZania pretende estar de novo presente no Natal de todas as famílias, e para isso a Cidade das Crianças irá “vestir-se” a rigor com inúmeros elementos alusivos ao Natal que irão decorar todas as suas ruas e praças.

Para além desta decoração exclusiva, a KidZania preparou várias ações inovadoras com objetivos distintos.

Calendário “gigante” do Advento fará a contagem regressiva até à noite de Natal

Trata-se de um passatempo no qual as famílias poderão participar através da elaboração de uma frase criativa com as palavras KidZania/Natal/calendário do advento.

Irá decorrer entre os dias 15 e 21 de novembro, e as 24 frases mais criativas poderão ganhar prémios. Cada dia são abertas 2 novas janelas do Calendário, que terão ofertas KidZania e ofertas dos diferentes Sponsors da Cidade das Crianças.

KidZania Solidária, que conjuga o espírito de Natal presente na Cidade das Crianças e o mote “KidZania é o teu presente”

Com o intuito de reforçar o sentimento solidário dos visitantes da KidZania, e enquadrado na sua política de Responsabilidade Social articulada com a sua vertente educativa, este Natal terá lugar a 9 ª edição da KidZania Solidária.

Assim, de 13 de novembro a 2 de janeiro, as crianças são estimuladas a serem solidárias e a doarem kidZos para possibilitarem a visita à KidZania de crianças integradas numa instituição de solidariedade social.

Por cada 300 kidZos doados na caixa localizada na Praça Central, a KidZania oferece uma entrada a crianças acolhidas pelas instituições.

Novo horário de funcionamento KidZania 1º Turno: das 10h às 14h

2º Turno: das 15h às 19h Dias em funcionamento Novembro: 20, 21, 27 e 28

Dezembro: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30

A KidZania Solidária incentiva ainda à partilha de brinquedos

Entre 20 de novembro e 19 de dezembro será feita uma recolha de brinquedos para oferecer a diferentes instituições. Os brinquedos recolhidos, novos ou em 2 ª mão (em boas condições) serão o presente de Natal de inúmeras crianças.

Pontos de recolha: Balcão de informação do UBBO, debaixo das escadas rolantes entre a Vodafone e a MEO e na Loja da KidZania.

KidZania Digital incentiva à criação e partilha no Tik Tok de vídeos originais na visita à Cidade das Crianças

Oferta de um passe anual para quem fizer o vídeo mais criativo na KidZania identificando a KidZania Lisboa no Tik Tok.