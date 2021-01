A pandemia viral de COVID-19 continua a não dar sinais de abrandar mas o mundo não para e, numa altura em que muitos aproveitam para planear as habituais férias anuais, a prestigiada revista de viagens britânica Condé Nast Traveller elaborou uma lista com as unidades hoteleiras que considera ser distintivas no panorama nacional atual. Há propostas de norte a sul de Portugal mas a região da Comporta, no Alentejo, é uma das que os editores da publicação mais recomendam, como pode comprovar de seguida.