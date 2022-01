O Onyria Quinta da Marinha Hotel convida a começar o ano de 2022 com energia renovada, no Natur Spa by Onyria, zona de bem-estar e relaxamento do Onyria Quinta da Marinha Hotel.

O Natur Spa conta com três salas de tratamento (uma delas de casal), uma piscina aquecida com luz natural, sauna e banho turco e camas de relaxamento aquecidas para desfrutar de um ritual de chá.

No que toca às massagens e tratamentos de bem-estar disponíveis, existem vários, indicados para diferentes necessidades de relaxamento. O “Natur Lovers”, por exemplo, consiste num “ritual inspirado nas dunas da praia do Guincho, efetuado com pedras de basalto aquecidas com óleo ylang-ylang e uma massagem sacro-craniana. Uma sensação ímpar de relaxamento profundo.” Trata-se de uma experiência de relaxamento para casal.

Mas também há massagens para relaxar com o aroma de 3 lavandas, esfoliações corporais com extrato de algas, bambu e caroço de alperce, tratamentos faciais especiais como o “Facial Lifting” para combater o envelhecimento ou a massagem “Mother to Be” pensado especificamente para aliviar as pernas cansadas das grávidas.

créditos: Onyria Quinta da Marinha Hotel

No variado menu encontram-se, ainda, sugestões de tratamento específicas para os praticantes de golfe: massagens que ajudam o corpo a preparar-se para a atividade ou, ainda, a relaxar depois do jogo.

A série de novos tratamentos e massagens têm em comum a Algotherm, marca francesa que se associa ao Onyria. A Algotherm tem já 50 anos de experiência e é pioneira na algoterapia - é no mar que encontra os 30 ingredientes para desenvolver os seus produtos.

Com uma seleção que respeita a biodiversidade marinha, e uma fabricação eco sustentável, estes produtos estão também disponíveis para venda.

Localizado no Parque Natural Sintra-Cascais, o Onyria Quinta da Marinha Hotel convida a desfrutar da natureza e da tranquilidade com passeios de bicicleta, caminhadas e partidas de golfe no campo de 18 buracos, desenhado por Sir Robert Trent Jones.