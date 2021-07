Prepare-se para conhecer a nova coluna de som de vidro sem fios – a LSPX-S3. Com um tweeter de vidro orgânico e o modo luz de vela, a LSPX-S3 cria uma combinação perfeita entre som e iluminação para um ambiente instantaneamente acolhedor, em qualquer divisão da casa.

Som cristalino

Esta coluna doméstica portátil, minimalista e elegante, tira partido do seu design para produzir uma qualidade de som impressionante. Isto deve-se à integração da Tecnologia Advanced Vertical Drive na LSPX-S3, que utiliza três Atuadores que se fixam discretamente à extremidade do vidro orgânico, fazendo vibrar todo o tweeter de vidro para distribuir o som em todas as direções.

A LSPX-S3 reproduz tons altos nítidos e potentes a partir do tweeter de vidro orgânico e distribui o som uniformemente, para que a sua música preferida, independente do género, possa encher cada canto da divisão enquanto cria um ambiente acolhedor.

Além disso, a LSPX-S3 dispõe de uma unidade de altifalante de 46 mm que cria uma gama média bem equilibrada e um radiador passivo que otimiza as notas mais baixas.

Também pode ligar duas colunas de som de vidro emparelhadas em estéreo, para que cada uma das colunas funcione como um canal de áudio esquerdo ou direito.

créditos: Sony

Adapta-se a qualquer casa

Quer seja para o despertar de manhã ou para iluminar suavemente a sua sala, o seu design elegante combina perfeitamente com a sua casa.

A base apresenta uma cor prateada mineral, com um acabamento acetinado, e uma parte inferior em têxtil. O design subtil, a superfície suave e o acabamento metálico de alta qualidade permitem que a LSPX-S3 se adapte facilmente a qualquer divisão.

Ilumine a sua noite

Melhore o ambiente da sua casa com o modo Candlelight (luz das velas). Esta definição oferece uma iluminação subtil que cintila como uma vela, mais clara para uma utilização geral ou delicada para descontrair à noite. Pode mesmo sincronizar a luz para pulsar ao ritmo da sua música.

A LSPX-S3dispõe de quatro modos de iluminação diferentes e 32 níveis de brilho. Pode ajustar o brilho para se adaptar ao seu estado de espírito, deslizando simplesmente o sensor tátil.

A coluna de som de vidro é a sua companhia perfeita para a noite, permitindo-lhe relaxar com música e uma luz suave. Pode definir um temporizador para o ajudar a relembrar que é hora de deitar e descansar.

A LSPX-S3 inclui ainda um microfone integrado, para que possa atender chamadas de trabalho em qualquer divisão da casa – tornando o teletrabalho numa experiência mais agradável.

Pequena e compacta, com até 8 horas de autonomia da bateria e carregamento USB Type-C para uma conetividade conveniente, pode levá-la consigo e animar qualquer divisão com iluminação, música e ambiente.

créditos: Sony

Design amigo do ambiente

A coluna foi concebida a pensar não apenas na elegância, mas também no ambiente. Menos de 10% do material da embalagem é fabricado em plástico, refletindo o compromisso da Sony de reduzir o impacto ambiental dos seus produtos e práticas.

Este produto não é adequado para efeitos de iluminação das divisões da casa.

A LSPX-S3 estará disponível a partir de agosto de 2021, a um preço aproximado de 350€.