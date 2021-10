O Gato Preto lança uma coleção inspirada nas formas e cores típicas dos anos 70 – Coleção Groovy – um serviço de mesa onde a cor é o elemento de destaque.

Irreverente, energética e colorida onde as formas geométricas são as protagonistas de todas as peças da coleção. Feitas em grés, esta é mais uma coleção pintada à mão, criada pela equipa de design in-house da marca, elevando a sua exclusividade.

Uma coleção completa, com peças para todos os momentos, desde as entradas ao café, a Groovy é perfeita para receber com boas energias.

Descubra a Coleção Groovy: