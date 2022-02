O LoureShopping acaba de se tornar Dog Friendly, abrindo as suas portas aos amigos de quatro patas, que passam agora a poder acompanhar os seus donos e frequentar os espaços e lojas aderentes à iniciativa.

O Centro conta ainda com um espaço exterior de 52.000m2, o Parque Verde, onde todos os cães podem brincar e correr livremente.

É permitida a circulação nas áreas comuns do Centro Comercial, nomeadamente os corredores de circulação, o parque de estacionamento e a zona dedicada de esplanada do Parque Verde. É igualmente permitido o acesso ao interior das lojas que sejam aderentes, as quais estão devidamente identificadas com o dístico “Esta Loja é Dog Friendly”.

Ao tornar-se Dog Friendly, o LoureShopping torna-se um dos Centros Comerciais pioneiros a abrir portas a cães, para que um passeio em família não os deixe de parte.

A Cindy acompanhou os seus donos nesta primeira visita ao Centro: