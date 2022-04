A pensar em todos os pet lovers, o LoureShopping é o primeiro Centro Comercial a receber o My Sweet Pet, uma experiência única e divertida dedicada aos patudos e às suas famílias que os vai tornar nas próximas estrelas das redes sociais, e que irá promover a partilha de boas memórias ao longo de 10 cenários incríveis.

De 1 a 29 de maio, entre as 16h00 e as 20h00 de segunda a quinta-feira, e entre as 10h00 e as 20h00 de sexta-feira a domingo, esta iniciativa, que chega na sua primeira edição em formato pop-up ao Parque Verde LoureShopping, consistirá num playground temático com cenários altamente “instagramáveis”, criados especificamente para os animais de companhia, com o objetivo de lhes proporcionar momentos inesquecíveis ao ar livre registados através de fotografias memoráveis.

Com entrada gratuita, é pedido a todos os visitantes que se façam acompanhar de um donativo de ração para animais domésticos, esta que deve ser depositada num contentor instalado no local e que posteriormente irá ser entregue à Associação Animalife e a outras associações locais, identificadas pela Câmara Municipal de Loures.