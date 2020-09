É em ambiente histórico, no interior do castelo da vila de Palmela, que os participantes nesta aventura ao estilo “Escape Room”, terão de enfrentar os desafios e jogos de lógica criados pela empresa Escape Tower Óbidos.

De acordo com o município palmelense, o “Escape Tower - O Fogo da Independência”, a 26 e 27 de setembro, será uma “experiência dinamizada em grupo que, colocado num espaço (fechado ou delimitado), terá que desvendar um mistério e/ou descobrir um segredo, através de enigmas e pistas sequenciais e objetos simbolicamente associados ao tema, dentro de um tempo limite predefinido (45 minutos)”.

Este programa destina-se ao público em geral, com destaque para as famílias e grupos de amigos (grupos pré-inscritos de dois a seis elementos).

A ação “decorrerá no espaço do castelo de Palmela, nomeadamente na sua torre de menagem, sob o tema Almenara, sendo possível dinamizá-lo nas línguas portuguesa e inglesa. O acompanhamento do jogo será garantido pela equipa Escape Tower e enquadrado pelas normas do selo ´Clean & Safe` do qual a empresa é detentora”, refere o município de Palmela que “assegura estarem reunidas todas as condições de segurança em contexto COVID-19”.

Informações e reservas pelo telefone 961 660 029 ou e-mail obidos@escapetower.com