Hoje, dia 6 de outubro, o programa das manhãs da SIC mostrou aos seus telespetadores todas as novidades do cenário. São cerca de 500 metros quadrados de inspiração com uma atmosfera marcada com a identidade escandinava, seja pelo conjunto de móveis escolhidos, seja pelos tons e madeiras dos mesmos e no uso de muitos materiais que provêm de matérias ou produção mais sustentável.

Focada na sustentabilidade, a IKEA, responsável pela nova mobília, quis criar um ambiente de conexão com a natureza em todos os espaços da casa, e que traduzisse a harmonia de uma casa comum, através de soluções realistas, acessíveis, sustentáveis e funcionais que inspirem a uma mudança positiva para o planeta.

Veja as fotos:

A cozinha, uma das zonas centrais da casa, é uma ode à sustentabilidade, com as frentes das portas recicladas de madeira e PET reciclados. A solução está numa estrutura com uma ilha central revestida em mármore, muita arrumação e todo um espaço disponível de bancada para trabalhar e receber.

As cores e materiais foram buscar inspiração mais uma vez à natureza, como que a convidando a entrar, fazendo já parte da casa.

Nesta renovada Casa Feliz, a IKEA e a SIC adicionaram um novo espaço: o atelier. Um espaço com um ambiente industrial, para se usar, com uma bancada de apoio ao centro, onde apetece sujar as mãos, explorar, fazer bricolage ou trabalhos manuais que inspirem uma economia circular.

As peças de mobiliário anteriormente usadas foram doadas à instituição Banco de Bens Doados, de forma a prolongar a vida das soluções com pouco uso e em ótimo estado de conservação, através de uma filosofia de economia circular para um impacto positivo no ambiente e na sociedade.