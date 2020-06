Nos dias de hoje, dormir parece ser um luxo a que cada vez menos temos acesso, dormir bem então nem se fala. Devemos dormir, pelo menos, 8 horas por dia para que o nosso corpo possa descansar e recuperar mas, nem sempre a vida agitada o permite.

Se até aqui já não era fácil, com este estado de alerta devido à covid-19 tudo ficou ainda mais complicado. Vivemos num novo mundo, que ainda estamos a descobrir e a tentar compreender, o que nos causa alguma ansiedade, mais stresse e isso pode levar a noites agitadas e com pouco descanso.

A decoração não vai resolver todos os seus problemas mas, pode ajudar a criar o ambiente que precisa para relaxar e descontrair, levando a uma boa noite de sono.

O quarto é uma zona de descanso e é por isso fundamental que escolha bem as cores que nele vai usar. Esqueça cores estimulantes como o encarnado, amarelo e laranja, porque ativam o nosso cérebro e é exatamento o que não queremos para uma boa noite de sono! Opte por tons neutros e pastéis, o verde água e o rosa velho, por exemplo, são tons muito relaxantes.

O mesmo se passa com a iluminação, quanto mais luz, mais despertos ficamos. O quarto é o espaço onde as luzes têm de estar ao nível dos olhos, as lâmpadas têm de se tornar invisíveis e a sua intensidade deve ser controlada.

Entrar num quarto para dormir e acender uma luz de teto demasiado intensa é o suficiente para nos fazer despertar. Opte por uns apliques de parede com uma iluminação suave ou candeeiros de mesa de cabeceira, que deve acender algum tempo antes de se deitar, para evitar acender outra luz que o possa fazer despertar, ao entrar no quarto.

Mas, quando falamos em iluminação num quarto, não nos limitamos aos candeeiros interiores. Se não existirem estores que se possam fechar, a iluminação da rua que entra pela janela também pode ser incomodativa. Nesse caso, opte por uma calha dupla e coloque uma cortina com blackout na calha junto à janela.

créditos: Unsplash

Para uma noite descansada o conforto é essencial. As almofadas e colchões são de gosto pessoal e variam de pessoa para pessoa. Por isso, antes de comprar um colchão, experimente-o de forma a garantir que é o adequado para si. No caso de se tratar de um casal, recomendo camas separadas.

Pode parecer estranho mas, nada como uma cama à sua medida, com um colchão igualmente escolhido para si e não sentir os movimentos do seu companheiro cada vez que muda de posição. Se achar a ideia demasiado estranha, opte por uma cama única, com estrados e colchões separados, mas depois não reclame da tão conhecida "guerra do lençol".

Os lençóis são tidos em conta e não é só nesta luta de inverno, a bem da verdade durante as estações quentes estes servem apenas de aconchego. Não adianta ter um quarto de tons neutros e luzes acolhedoras se, ao abrimos a cama, encontramos padrões coloridos e cheios de vida. Opte mais uma vez por tons neutros e tecidos de qualidade com um toque suave.

Um tapete fofo, onde se possa andar confortavelmente descalço, faz toda a diferença. E o espaço torna-se automaticamente mais acolhedor. Os acessórios deste espaço seguem as mesmas linhas condutoras. Peças discretas, cores suaves, nada de quadros demasiado marcantes e vibrantes.

créditos: Pixabay

Os aromas têm bastante impacto no nosso descanso. Use um difusor de óleos essenciais com aromas relaxantes ou sprays ambientadores, próprios para o efeito. Basta espalhar nos lençóis e almofadas antes de dormir. Se for sensível aos cheiros, coloque um pouco antes de se deitar para que o aroma já não esteja tão intenso.

No que diz respeito aos quartos, pense que é o espaço onde é provável que passe mais tempo e onde precisa sentir o máximo conforto e bem estar, não olhe a preços e invista sempre em qualidade.

Se uma noite mal dormida já nos deixa rabujentos e com os nervos à flor da pele, imagine como ficará após uma semana, um mês, um ano e uma vida inteira a dormir mal!

