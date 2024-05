Através da compra de bilhete único, o público pode embarcar numa viagem panorâmica numa das 15 viaturas históricas que fazem parte da coleção do museu, designadamente os carros de “risca ao meio”, carros de trabalho e atrelados. O programa agenda a partida noMuseu do Carro Elétrico às 15h30, com o desfile dos elétricos históricos a seguir em direção ao Passeio Alegre, onde deverá chegar pelas 16h15, com posterior regresso ao Museu pelas 17h00, para depois iniciar viagem a caminho do Infante, onde deverá chegar pelas 17h30 com retorno pelas 18h00 no Museu.

A par, ao longo da tarde, o Museu do Carro Eléctrico estará de portas abertas, e com acesso gratuito, oferecendo ao público a possibilidade de participar num programa que inclui atuações de música, dança e teatro, assim como workshop e oficina para a família, além de visitas orientadas aos recantos do Museu que, no início do século XX, acolheu a antiga Central Termoelétrica de Massarelos.

No exterior do edifício, pelas 15h00, e de modo a celebrar o início do desfile dos 15 veículos da coleção da STCP, haverá música da Batucada Musical e momentos teatralizados protagonizados pelos atores residentes do Museu.

Os bilhetes estão à venda no Museu do Carro Elétrico até 3 de maio, entre as 10h00 e as 18h00, ou a partir de 4 de maio, a partir das 14h30. O bilhete de adulto tem o custo de 8€, enquanto o menor de 18 anos e sénior será de 5€. A STCP salvaguarda que “o acesso aos elétricos está condicionado pela capacidade de cada veículo, assim como o acesso aos lugares sentados”.