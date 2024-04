Na Lourinhã vai nascer em maio uma das maiores mini cidades do mundo

Brickopolis, com inauguração a 14 de maio, combina a magia do brinquedo mais famoso do mundo com uma imersão num mundo de cor, criatividade e entretenimento. Esta nova exposição com morada na Lourinhã, com aproximadamente 5 milhões de peças, destina-se a todas as idades.

Em Brickopolis o destaque é a sua exposição central, onde os visitantes terão a oportunidade de admirar a Cidade, uma construção composta por milhões de blocos de construções distribuídas em aproximadamente 120 m² (a mostra total conta com 750m2). Esta cidade permitirá que os visitantes possam tirar fotografias e admirar as vistas, permitindo a exploração de cada detalhe das figuras e construções expostas ao mais ínfimo pormenor. Um complemento diferente de todas as exposições desta temática apresentadas ao longo dos anos em Portugal, será a sua dimensão tecnológica e imersiva. Os espaços da exposição estão equipados com sistemas de iluminação e som, paredes com projeções de vídeo e colunas de som direcionadas a modelos específicos. Na exposição, os visitantes vão encontrar três salas distintas. “Mundos Imaginários” é uma sala dedicada a coleções temáticas dos famosos tijolos coloridos como "Star Wars", “Baía dos Piratas” e “Oeste Selvagem”. Por seu turno “Brickopolis” é uma sala inteiramente dedicada à vasta cidade Brickopolis. Finalmente, “Construções Fantásticas”, a última sala da exposição, convida a visitar monumentos de todo o mundo como uma réplica da Ponte 25 de Abril, com seis metros de comprimento, os emblemáticos Taj Mahal e o Coliseu de Roma ou o famoso Big Ben. "A Brickopolis é mais do que uma simples exposição de blocos de construções. É um mundo de criatividade e imaginação que queremos partilhar com todos os que nos visitam, uma viagem aos nossos tempos de infância, e que fará as delícias de todos os que tiveram oportunidade de ter neste brinquedo o seu favorito", afirma Luís Rocha, responsável pela nova exposição. A exposição estará aberta todos os dias da semana e os bilhetes estarão disponíveis para compra na bilheteira física e online do espaço Brickopolis. Terão um custo de 9,5€ para adultos e 7,5€ para crianças dos quatro aos 12 anos. As famílias poderão desfrutar de bilhetes combinados a preços reduzidos e ainda a possibilidade de adquirir Bilhetes Combinados para visitar, também, o Dino Parque Lourinhã situado ao lado da exposição Brickopolis. De acordo com a entidade promotora da exposição, a mesma que gere o Dino Parque Lourinhã o site da mostra estará disponível em breve.