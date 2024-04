A partir de 2025, será possível para moradores e turistas tomar banho no famoso rio parisiense, que vai sediar a cerimónia de abertura das Olimpíadas no dia 26 de julho e as provas de natação e triatlo.

A balneabilidade será possível graças a um investimento de mais de mil milhões de euros e a significativos trabalhos de limpeza no rio há muito considerado um aterro sanitário.

Embora os parisienses se lavassem nus no Sena no século XVII, a prática foi proibida em 1923 devido aos "perigos causados pela navegação fluvial e pela poluição".

Em 1990, o então presidente da câmara de Paris e futuro presidente de França Jacques Chirac apresentou a ideia da reapropriação do rio, promessa que a atual presidente da câmara Anne Hidalgo reiterou em 2016 com a candidatura olímpica.

Hidalgo pretende mergulhar neste rio em junho, ação corroborada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, embora não tenha dito quando. Mas será que os atletas e o público farão o mesmo?

Suspense

A poucos meses dos Jogos, a preocupação aumenta. "A saúde do atleta" está "em primeiro lugar", afirma a campeã olímpica em águas abertas, Ana Marcela Cunha, que defende um plano B.

O suspense sobre a realização dos testes no Sena está a crescer desde que foram cancelados em agosto, uma vez que a qualidade da água não correspondia aos padrões europeus para duas bactérias indicativas de contaminação fecal.

Em Paris, as águas pluviais e residuais passam pela mesma rede projetada no século XIX e, em caso de chuvas excecionais, o esgoto transborda.

Isto, juntamente com o posterior mau funcionamento de uma válvula, causou um aumento na concentração da Escherichia coli, bactéria que causa intoxicação gástrica.

A experiência da salva-vidas Gaëlle Deletang neste inverno chuvoso não é animadora. Esta mulher de 56 anos afirma ter tido "diarreia e herpes labial porque a água não estava limpa".

Bactérias

Arthur Germain, de 22 anos, nadou os 777 quilómetros do Sena em 2021, da sua nascente, na região vitivinícola da Borgonha, até à sua foz no Canal da Mancha.

Segundo Germain, ao longo de quase todo o rio, "há áreas onde era difícil respirar" devido às atividades agrícolas ou industriais, afirma o filho da presidente de Paris.

Rio acima, viu máquinas agrícolas a "pulverizar agrotóxicos" bem de perto. A poucos quilómetros de Paris, viveu o seu "pior dia" ao nadar perto de uma estação de tratamento de águas residuais.

Em 2023, nenhum dos 14 pontos de teste das águas atingiu a qualidade suficiente permitida para banho em conformidade com uma diretriz europeia de 2006, de acordo com análises da Câmara parisiense.

A ONG Surfrider Foundation, que testou as águas do Sena no outono e no inverno, alertou para um estado "alarmante".

Já as autoridades responderam que o banho no rio só está previsto para o verão.

Menos lixo

Desde a década de 1990, o serviço de saneamento de Paris e a sua região Siaap afirmam ter investido 6 mil milhões de euros para eliminar a poluição procedente das águas residuais.

O capitão dos "Bélénos", Rémi Delorme, que há 14 anos percorre o Sena a oeste de Paris para limpar as suas águas, confirma que houve progressos. Este catamarã de 20 metros de comprimento recolhe lixo flutuante, bicicletas, sucata e sacos plásticos.

"Quase nada do que recuperamos surpreende-nos", diz o homem de 36 anos, citando sofás, animais e até "cadáveres, uma ou duas vezes por ano".

Mas com o passar do tempo, o nível de lixo diminuiu: das 325 toneladas médias por ano desde que começaram, foram apenas 190 em 2020.

Em 1994, a Siaap começou a instalar barreiras para a retenção de lixo, que hoje são 26. Em 2023, recuperaram 1,2 mil toneladas, uma década depois de atingir o recorde de 2,5 mil toneladas.

Menos despejos

Os Jogos Olímpicos impulsionaram o plano de 2016 para limitar o despejo de águas residuais no Sena e no seu afluente Marne, com o qual se encontra em Paris.

Uma batalha fundamental, segundo o professor de Hidrologia da Universidade Sorbonne, Jean-Marie Mouchel, para quem os despejos "descontrolados" impulsionam a presença de bactérias fecais.

Desde 2018, uma lei obriga os "péniches", embarcações emblemáticas do Sena, e outras a conectarem-se à rede de esgoto e a não lançarem a água suja no rio.

Segundo as autoridades, a maioria deveria fazê-lo em Paris às vésperas dos Jogos, bem como os proprietários de casas nos subúrbios com pouco acesso ao saneamento básico.

"Passamos de despejar 20 milhões para 2 milhões de metros cúbicos no Sena por ano nos últimos anos", segundo Samuel Colin-Canivez, responsável por grandes obras da rede de saneamento parisiense.

Regresso dos peixes

Apesar disto, Mouchel observa uma "grande melhoria na oxigenação e nos níveis de amónia e fosfato", um sinal do melhor estado de um rio.

Embora o Sena "não tenha voltado a ser um rio selvagem", hoje conta com "mais de 30 espécies de peixes, contra três em 1970", ressalta o professor.

No centro histórico de Paris, Bill François monta a sua vara de pesca pela manhã cinco vezes na semana sob a Ponte Marie.

O físico de 31 anos pesca bagres surpreendentemente grandes, que nunca teria imaginado no Sena, bem como pequenos poleiros dos quais "não sobrava nenhum" há meio século.

"Estamos a ver o regresso de muitas espécies, não só peixes, mas também insetos aquáticos, até águas-vivas, crustáceos, pequenos camarões, esponjas. Toda uma gama de biodiversidade", afirma.

Catedral subterrânea

Para a microbiologista Françoise Lucas, "tudo o que podia ser feito foi feito", mas o futuro dos eventos olímpicos "vai depender das condições climáticas".

Além da modernização de duas estações de tratamento, esta semana uma nova central de tratamento de águas pluviais começou a funcionar.

Instalada no subsolo em Champigny-sur Marne, vai armazenar água da chuva e a despejá-la no Marne após purificá-la e desativar as bactérias com luz ultravioleta.

Em caso de chuvas fortes, a caixa d'água de Austerlitz, quase uma catedral subterrânea no coração de Paris, será essencial. Com o tanque cilíndrico, de 30 metros de profundidade e 50 metros de diâmetro, este tanque de "águas pluviais", que será inaugurado no início de maio, tem capacidade para 50 mil metros cúbicos de água, o equivalente a 20 piscinas olímpicas.

O objetivo será armazenar águas pluviais e residuais em caso de chuvas fortes e evitar que cheguem ao Sena.

O presidente da região, Marc Guillaume, garante que a sua capacidade não será suficiente em algumas épocas do ano, mas que "será cumprido o objetivo de descontaminar 75%".

"Praia"

Além das três áreas para banho em Paris, também estarão disponíveis outros 20 locais na capital, como no passado. Até a década de 1970, o banho era permitido nos subúrbios parisienses.

No início do século XX, estes locais proporcionavam lazer para as classes trabalhadoras, com praias com areia e festas populares.

Em Champigny, a "praia" às margens do rio Marne tinha "um declive suave, onde as crianças podiam ficar de pé", lembra Michel Riousset, de 74 anos.

Mas com o passar do tempo, a relação com o rio transformou-se, resume o presidente de Ris-Orangis, Stéphane Raffalli, ressaltando que alguns dos seus vizinhos nunca caminharam pelas margens do Sena.

Há anos que a sua cidade pretende reativar a antiga piscina fluvial construída por volta de 1930 e espera reabri-la até 2025. "Do ponto de vista sanitário, não há riscos", garante.

A alteração climática reavivou o interesse. Autoridades políticas enfatizam que o clima em Paris em alguns anos poderá assemelhar-se ao de Sevilha, com temperaturas de até 50ºC.

Algumas pessoas não hesitam em tomar banho no Sena. Josué Remoué faz isso neste rio três vezes por mês entre maio e outubro, quando a água não é muito fria, nem a corrente é muito forte.

"Nunca fiquei doente", diz este funcionário público de 52 anos, afirmando que a água "é pior na costa", o que faz com que não mergulhe nesta área.

Mas uma série de regras de segurança são impostas: usar chapéu e boia de cores vivas, não nadar sozinho e optar pelos domingos ou as tardes para evitar barcos.