Mesmo em frente ao miradouro de São Pedro de Alcântara, que oferece uma vista digna de postal em Lisboa, este novo café promete ser um dos spots de eleição numa altura em que o trabalho remoto parece ter vindo para ficar definitivamente.

É possível pedir qualquer coisa para comer e aproveitar para trabalhar desde o Rebel Café, já que as mesas individuais situadas junto às grandes vitrines funcionam também como uma espécie de workstations, onde não faltam tomadas e Wi-Fi.

O melhor? A vista para o miradouro e para a animada rua lisboeta que liga o Bairro Alto ao Príncipe Real. Aqui, é difícil ficar sem inspiração para trabalhar.

Além disso, acabou-se a ansiedade para quem, nesta quarentena, se tornou ainda mais inseparável do seu cão. O Rebel distingue-se também por ser um café pet-friendly. É possível levar o animal de estimação como companhia, enquanto desfruta do interior do espaço.

Situado no piso térreo do hotel The Lumiares, também com entrada pela Rua do Diário de Notícias, o Rebel tem ainda um menu para todas as horas do dia.

Caso o visite de manhã, vale a pena começar o dia com uma muesli bowl ( 3,50€) ou um banana bread (1,50€), o famoso “pão de banana”, que se aproxima mais de um bolo húmido. Para acompanhar, não faltam opções de café, incluindo o icónico Flat White Australiano ( 2,50€), lattes (com leite, bebidas de soja, aveia ou amêndoa) e ainda milkshakes ( 3,50€).

À hora de almoço ou jantar, é escolher entre as várias sanduíches com sabores originais, como frango e bacon, presunto com serra da estrela e compota de figo, ou cogumelos com pesto de abóbora em bolo de caco ( 6,50€). Com pouco apetite? Prove então as light bites, uma alternativa para um snack rápido: tarte de pato e quiche de chouriço com alho francês são as duas opções.

Para o final, fica a cereja no topo do bolo, que no Rebel tem a forma de cremosos gelados italianos, da famosa marca criada pelo italiano Tomaso, mais conhecido por Tommy, e estão disponíveis em diferentes sabores, incluindo pistacho, caramelo, chocolate e até um clássico de Lisboa, o pastel de nata.

