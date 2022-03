A má gestão do stresse e o burnout transformaram-se em palavras cada vez mais presentes no vocabulário de muitos executivos. Combater e prevenir é o foco do programa Detox, cujas prioridades são relaxar, desacelerar e ressincronizar.

De forma a providenciar relaxamento e desaceleração a todos os que procurem uma pausa do ritmo da vida contemporânea, o programa prevê três modalidades diferentes: três, cinco ou sete noites.

Seja por quantos dias for, trata-se de uma experiência de puro prazer e relaxamento.

Na opção de três noites, os participantes são recebidos com uma introdução ao programa e uma consulta de nutrição, onde será feito um plano personalizado para levar para casa. O programa prevê ainda uma massagem de drenagem linfática de 50 minutos, assim como uma esfoliação e envolvimento corporal desintoxicante, também de 50 minutos.

Inclui uma análise de bio impedância corporal; uma aula de fitness em grupo, de 60 minutos; um banho marinho desintoxicante, de 20 minutos; uma massagem desintoxicante, de 80 minutos e uma massagem de recuperação, durante 50 minutos. Os participantes ficam também com acesso ao Oásis Termal.

Serenity SPA créditos: Shaun Fisher

Já a opção de cinco noites, além de duas massagens de drenagem linfática (25 e 50 minutos), e de uma consulta de nutrição personalizada, os clientes recebem ainda um kit detox para dez dias.

O programa inclui ainda uma esfoliação e envolvimento corporal desintoxicante (50 minutos) e dois banhos marinhos desintoxicantes. Além de uma análise de bio impedância corporal, o programa soma três aulas de fitness em grupo, uma massagem desintoxicante (50 minutos), envolvimento corporal em algas marinhas e, para que o relaxamento seja completo, acesso ao Oásis Termal.

Para quem optar por sete noites, além do descrito em cima, a experiência de puro prazer e relaxamento contempla ainda uma massagem de recuperação (50 minutos) e uma facial purificante (50 minutos).

Em todos, os participantes têm ainda a opção de fazer simultaneamente um completo detox digital, deixando os seus telemóveis numa bolsa de descanso, ou optar por uma versão mais curta de duas noites.

Durante a estada no Pine Cliffs, os participantes podem ainda desfrutar dos jardins do resort, da incrível vista sobre o mar, fazer caminhadas, corridas ou meditação, sempre que desejarem. Com o programa concluído os clientes deverão sentir-se com corpo e mente revigorados.

Pine Cliffs Resort

Os valores para os programas de três, cinco e sete noites começam nos 436€.