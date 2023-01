Uma escapadinha. Hotéis com lareira para uma escapadinha no centro do país

A neve chegou à Serra da Estrela e porque não aproveitar este tempo frio para uma escapadinha em família ao interior do país, no quentinho da lareira? Deixamos-lhe como sugestão o Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa ou a Cerca Design House, no Fundão, localizados perto da Serra da Estrela, mas também das Aldeias de Xisto.

Convento do Seixo créditos: João Pedro Silva

O Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa, de cinco estrelas, é o resultado da reabilitação de um antigo convento do século XVI e além dos quartos pode ainda aproveitar o espaço de wellness e spa, com uma sala para tratamentos e massagens, uma piscina com águas dinâmicas, sauna e uma proposta diferente: o flutuário, que consiste numa terapia pelo sal.

A Cerca Design House é um espaço ideal para a família, incluindo os animais de estimação, uma vez que é um hotel petfriendly. Este espaço, antes um solar do séc. XVII, tem 10 quartos na casa principal e cinco villas com lareira, ideal para famílias ou grupos de amigos, a apenas a 30 minutos da Serra da Estrela.

Uma exposição. Babylon – Hollywood e os loucos anos 20

Se os seus caminhos passarem pelo Centro Colombo, em Lisboa, recebe, aproveite para visitar a exposição Babylon – Hollywood e os loucos anos 20, um convite para entrar no ambiente desses anos através das imagens de "Babylon", o novo filme do realizador Damien Chazelle (o mesmo realizador de La La Land).

créditos: Divulgação

A exposição tem entrada livre, e está patente até 3 de fevereiro. Os visitantes têm a possibilidade de recriar os seus próprios ambientes e vestir a pele de estrelas de cinema, utilizando os espelhos e as frases emblemáticas do filme.

Protagonizado por Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, "Babylon" traz humor, música e excentricidade ao grande ecrã, numa homenagem à história do cinema, na louca Hollywood dos anos 1920. O filme estreou em Portugal a 19 de janeiro.

Um brunch saudável com uma aula de yoga

Se uma das suas decisões de ano novo é renovar energias e revigorar a mente, um dos caminhos para o fazer pode estar na sugestão que nos deixa o InterContinental Lisbon, que desenvolveu um menu saudável de brunch, depois de uma aula de ioga.

créditos: InterContinental Lisbon

O brunch vai estar disponível nos dias 22 e 29 de janeiro. E para um programa completo, neste último dia a unidade hoteleira irá proporcionar também uma aula de yoga, entre as 9h e as 11h, dada pelo instrutor Andy Willner. Para quem adota uma alimentação mais cuidada, ou para quem quer apenas experimentar coisas novas, o Brunch Saudável do InterContinental Lisbon tem diversas escolhas apetitosas. Saiba mais aqui.

Um passeio gratuito sob o olhar de um fotógrafo

“Beja à la minute: caminhos da imagem e de um fotógrafo” é o tema do passeio guiado pelo fotógrafo António Cunha que, a 22 de janeiro, vai percorrer as ruas da cidade alentejana, numa iniciativa gratuita, pelas 10h30, com partida da Praça da República.

Este novo ciclo de caminhadas promove a descoberta de Beja, em contexto urbano e rural, à boleia de artistas e investigadores de diversas áreas e disciplinas que ruas da cidade e nos caminhos rurais transportam os participantes para os seus universos de saber e criatividade. Sai mais aqui.