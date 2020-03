É possível aprender meditação à distância com a mesma perfeição de aulas presenciais. Para isso, apenas necessita de um telemóvel, tablet ou computador portátil e no conforto do seu lar, boa disposição para aprender.

Esta técnica baseia-se em 3 pontos. Postura física, diversos tipos de respiração e foco mental.

O bebé pode participar, ao seu colo, assim que esteja segura de como fazer os exercícios sozinha. Ele também beneficia e com o decorrer dos dias vai notar imensas diferenças. Ele fica mais calmo, mais bem disposto, come melhor, dorme melhor e o vosso relacionamento fica mais forte.

Quando ele chora quer saber o que ele quer dizer e o que ele precisa? Então, esta técnica vai ajudar.

Aulas de meditação e relaxamento para grávidas

Famílias com este tipo de preparação sabem que o parto será um momento mais tranquilo e seguro. A mãe vai para o parto a saber controlar-se, controlar a dor e o sofrimento pelo treino mental.

Desde o momento que a mulher está grávida, nasce um momento novo cheio de exigências e dúvidas. Normalmente as grávidas falam com as mães ou com as amigas, mas cada caso é um caso e cada mulher sente a sua maneira este estágio. Venha aprender qual o seu.

As aulas de meditação para grávidas, e seus maridos, são dadas em países como os EUA há décadas. São ensinadas técnicas de postura, respiração e foco mental, que colocam a futura mãe em contacto com sentimentos de paz, calma e discernimento numa altura que pouco dorme, está cansada e tem muitas exigências.

Outro beneficio é a união mais franca e estreita com o companheiro e ambos em total sintonia com a criança. Nasce assim um relacionamento mais forte, mais unido e no qual se criam laços para toda a vida.

Aulas de meditação e relaxamento para mães com bebés até aos 3 meses

Os primeiros meses da vida do bebé são exigentes, a mãe dorme pouco, são muitas as tarefas, há stresse e momentos de desentendimento.

Se é um período em que o bebé chora muito e a mãe, por vezes jovem e sem experiência, não sabe o que realmente fazer, tudo é intenso e difícil.

Famílias que abraçam a técnica da meditação têm uma ligação mais forte e mais eficaz para ultrapassar todos os momentos de tensão.

O bebé sente mais paz e harmonia. A casa e o ambiente familiar, à semelhança do ambiente vivido durante 9 meses na barriga da mãe, deve ser equilibrado e saudável. Todo este clima gera registos de felicidade e mais saúde para todos os envolvidos.

Nesta aulas, realizadas à distância e em horários marcados e agendados por si, aprende ainda durante o período de gravidez, técnicas e práticas individuais. Ou seja, como fazer quando já tiver o bebé junto de si.

Depois dele nascer, e se sentir necessidade, pode voltar às aulas para integrar a parte prática com o bebé.

As aulas são ministradas por Isabel Leal.

A duração de cada aula é de aproximadamente 40m. Pode fazer quantas aulas desejar, e agendar segundo a sua disponibilidade.

